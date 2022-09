Historiker: Italiens nye populiststyre udfordrer Europas demokrati

Italien får en halvfascistisk premierminister i front for en historisk stærk og højreradikal regering, der vil udfordre ikke blot landets eget, men også det europæiske demokrati, mener John Foot, forfatter og professor i italiensk historie

Efter flere måneder med politisk tumult valgte de hårdt prøvede italienere søndag nyt parlament. Og det er ikke hvem som helst, der står til at blive det fortumlede støvlelands nye premierminister: 45-årige Georgia Meloni, formand for Fratelli d'Italia (Italiens Brødre) og den yderste højrefløjs valgforbund, der også tæller 85-årige Silvio Berlusconis Forza Italia og Matteo Salvinis Lega, er tidligere aktivist i neofascistiske organisationer og ledestjerne for en katolsk-konservativ bevægelse, hvor flertallet er indædte modstandere af EU, lgbtq-rettigheder og immigration.

Melonis Italiens Brødre fik i 2018 godt fire procent af stemmerne, men efter at have været i opposition til Mario Draghis samlingsregering, der brød sammen i juli, og dermed bevaret sin højre-populistiske kant, er partiet nu med 26 procent landets største. Og ved magten udgør det ”en trussel for Europas demokrati”, mener den britiske historiker og forfatter John Foot, der finder valget ”ekstremt foruroligende”.