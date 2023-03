Historiker: En liberalisering af abortlovgivningen vil formentlig føre til flere aborter

I Kristeligt Dagblad kunne man den 10. marts læse i et interview med overlæge Øjvind Lidegaard, at aborterne er blevet "færre, tidligere og sikrere", siden der i 1973 blev indført fri abort. Aborttallet er det laveste, det har været i 50 år, og det er en udvikling, som på alle måder er god, det kan der ikke være to meninger om.

Men det er, som om specifikt det lave aborttal bruges til at brande liberaliseringen af abortområdet: Liberalisering fører angiveligt ikke til et øget antal aborter. "Frygten for en glidebane har vist sig ikke at holde stik," som det siges, og i en artikel dagen efter lyder det: "Glidebanen er et hyppigt argument mod liberal lovgivning på kerneetiske områder, for eksempel aktiv dødshjælp og i 1970'erne også abort. Men på abortområdet har historien gjort frygten til skamme. Her er fri adgang til legal abort gået hånd i hånd med stadig lavere aborttal."

Et øget aborttal er med andre ord ikke en bekymring, man skal have, når man liberaliserer på abortområdet. Og det påståede faktum er jo svært ikke at høre som et indspark til den pågående debat om udvidelsen af grænsen for fri abort til måske 18. uge. Men er det rigtigt?

Man kan få det indtryk, at liberaliseringen af adgangen til legal abort var noget, der begyndte med indførelsen af fri abort i 1973. Men det var en løbende proces, som i princippet begyndte med Grundloven af 1849, der lagde an til den straffelov, som i 1866 afskaffede dødsstraffen for abort. Et andet vigtigt år var 1939, hvor den første svangerskabslov trådte i kraft og i begrænset omfang gav kvinder adgang til legal abort. Men den liberaliseringsbølge, som er interessant her, er selvfølgelig den, der kulminerede i loven om fri abort.

Før 1973 blev adgangen til legal abort – som der altså i et eller andet omfang faktisk var – forvaltet af den gamle mødrehjælp, og derude, i praksis, steg tilladelsesfrekvensen for abort jævnt fra midten af 1950'erne og frem. Flere og flere af de kvinder, som søgte en legal abort, fik den, og omkring 1970 var det 9 ud af 10. I starten af 1970'erne, lige op til den fri abort, lå tilladelsesfrekvensen tæt på de 100 procent.

Denne praksisbårne liberalisering af adgangen til legal abort afspejlede sig selvfølgelig også i tallene, som gik kraftigt opad fra midten af 1960'erne og frem. Bare fra 1969 til 1971 steg aborttallet med 53 procent, fra 1971 til 1973 steg det med yderligere 48 procent, og fra 1973 til 1975 med endnu 69 procent – samtidig med at antallet af illegale aborter faldt til et niveau, hvor de formentlig skulle tælles i hundreder.

Fra lad os sige 1968, hvor liberaliseringen af adgangen til legal abort for alvor begynder at slå igennem, til 1975, hvor aborttallet topper, blev det samlede aborttal (inklusive de illegale) som minimum tredoblet.

På spørgsmålet, om liberaliseringsprocessen har ført til flere eller færre aborter, er svaret derfor klart: flere. Mange flere. Havde vi gennem hele perioden holdt os på det niveau, aborttallet lå på op mod 1970, ville der have været mange tusinder færre aborter. Er det en glidebane? Det er i hvert fald svært at udlægge det, som om det ikke fører til en stigning i antallet af aborter at liberalisere adgangen til den.

Man kan selvfølgelig liberalisere adgangen til abort, uagtet om det fører til flere eller færre aborter. Man skal bare vide – også i relation til den verserende diskussion om ændringen af loven – at den historiske lektie er, at det formentlig vil føre til flere.

Lau Sander Esbensen er historiker, ph.d.