Hjerte rimer på smerte, ikke mindst i julen

Mens jeg hørte ”Julen er smerternes fest” på P1, kom jeg til at tænke på en af de allerstærkeste julesalmer ”I denne søde juletid” af salmedigteren Hans Adolph Brorson, hvor det hedder: ”Og knuste hjerter føler bedst/ hvad denne store frydefest/ for glæde har at bringe”