Højskolesangbogen er med til at definere, hvad et moderne, nationalt fællesskab er

For halvandet år siden hørte jeg første gang, at popmusikeren Isam B var i gang med at lave en ramadansang til Højskolesangbogen. Jeg sendte ham straks en invitation til at medvirke i mit radioprogram ”Tidsånd” på P1. Den tog han imod og ankom få dage efter til DR-byen med en guitarist og sin egen fløjlstenor. Det blev uropførelsen af ”Ramadan i København”, som er med i den nye udgave af Højskolesangbogen, der udkom i torsdags.

Umiddelbart gav sangen ikke meget genklang. Men da jeg genudsendte den midt i sommerferien, blussede forargelsen pludselig op hos en samling nationalkonservative debattører og politikere. Muslimsk kultur passede ikke til det nationale klenodie, Højskolesangbogen, lød det som et rituelt refræn.

Et halvt år inden havde sangen ”Den danske sang er en ung blond pige” været omdrejningspunkt for debat, efter at sangen var blevet sunget ved et arrangement på Copenhagen Business School. Bortset fra den studerende, som følte sig krænket på grund af hårfarven, var der ikke mange, der fandt sangen fornærmende. Det kunne man ellers godt have gjort, for dens svulstige retorik er nationalromantik fra nederste skuffe. Sætningen ”Det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes, det flammer hedest i Bjarkemål” stråler af vulgær fanatisme.

Det var først og fremmest forargelsen over en krænkelsesparat kultur i den akademiske verden, som løb med opmærksomheden dengang. Med ramadansangen forholder det sig omvendt. Her er de nationalkonservative krænkelsesparate, mens de, som forsvarer Isam B’s sang, ser den som en naturlig udvikling af Højskolesangbogen.

Diskussionen handler om, hvordan vi vil inkludere landets mindretal af muslimer i vores egen sangtradition. Skal det ske gennem hårdnakket assimilation, eller skal dansk kultur bevæge og åbne sig under indtryk af muslimsk kultur?

Højskolesangbogen har selv forskellige definitioner. En af de tolerante hedder ”Jeg elsker den brogede verden”. Den er skrevet af Hans Vilhelm Kaalund, som var stærkt inspireret af Grundtvig. Kaalund havde den mest marginaliserede del af befolkningen tæt inde på livet fra 1859 frem til 1881, hvor han var lærer ved det nyopførte fængsel ved Vridsløselille uden for København. Vridsløselille Forbedringsanstalt, som stedet hed, fordi ambitionen var at gøre de kriminelle til gode og ansvarlige borgere gennem undervisning og kirkegang.

For den tidlige humanisme var det en kardinaldyd at løfte minoriteter ind i fællesskabet gennem oplysning og dannelse.

Den kulturkamp, som lektor Kaalund ser for sig, er en kamp for ”frihed i liv og tro – thi evig stilstand er død!”.

Med den store interesse for fællessang, vi oplever i øjeblikket, er Højskolesangbogen med til at definere, hvad et moderne, nationalt fællesskab er. Derfor er diskussionen om ramadansangen også principiel.

Ligesom så mange andre moderne sange, er ”Ramadan i København” måske ikke ideel at synge med på. Men den er en invitation til det muslimske mindretal om at deltage i den danske sangkultur.

Sang-valget bliver anklaget for at være politisk. I givet fald er det et politisk valg, som knytter sig til idealet om frihed i lov og tro såvel som til erkendelsen af, at stilstand får vores kultur til at visne.

Den borgerlige kritik, der flammer i Bjarkemål, er til gengæld nærig identitetspolitik fra de kolde lande.

”De varme lande er noget lort,” sang den netop afdøde Shu-bi-dua-sanger. Det var vist for sjov, men lyder ikke så morsomt i dag. Ord, tekster og sange glider ind og ud af fællesskabet, fordi det ændrer sig. Vores kultur skal ikke under montre, den skal leve i relation til sin tid og sin omverden.

