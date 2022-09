Hofreporter: Dronningen slår en kile ned gennem hele kongehuset med et pennestrøg

For os almindelige mennesker kan det være svært at forstå, at skift i titler kan udløse krise i kongehuset, men som kongelig bliver titlen en del af ens identitet, siger Trine Larsen, der er mangeårig kongelig hofreporter

Trine Larsen, du har sagt, at det er “dårlig timing” og næsten virker som “en straf“, at Dronningen netop nu fratager prins Joachims fire børn deres titler. Hvorfor synes du det?

Jeg forstår ikke, hvorfor hun har gjort det nu og i al hast. De to ældste prinser er jo voksne nu og har levet et helt liv med de titler. De har jo ikke gjort noget, tværtimod har de opført sig eksemplarisk vel vidende, at de var prinser, og at deres farmor var dronning. Det har de levet med og er blevet opdraget til, og pludselig fra den ene dag til den anden skal det ikke være sådan længere, det er da underligt for alle os, der står udenfor.