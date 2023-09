Hollandsk professor i ny bog: Det moralsk rigtige er at lukke Europas grænser for asyl

Det europæiske asylsystem er ondt og belønner asylansøgere for at sætte livet på spil. Derfor er det moralsk rigtigt at lukke grænserne og oprette modtagecentre uden for Europa, mener den hollandsk emigrationsforsker Ruud Koopmans