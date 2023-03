Hospitalsfysiker efterlyser nuancer i abortdebat: Hvornår bliver et liv til to?

For tiden er der megen debat om, hvorvidt grænsen for fri abort i Danmark skal ændres, og det meste af debatten går på, om grænsen skal være senere end de nuværende 12 uger efter undfangelsen. Store dele af debatten skøjter imidlertid hen over det væsentlige spørgsmål: Fra hvornår er liv et menneske? Det er et spørgsmål med mange mulige svar.

At det befrugtede æg er levende burde ikke være kontroversielt. Det er en levende celle, som har potentiale til at blive et nyfødt menneske. Dermed begynder livet ved undfangelsen, sådan som Det Etiske Råd lovgivningsmæssigt havde som udgangspunkt, da rådet blev oprettet. Om man heraf vil slutte, at det befrugtede æg er et lille menneske, det er et spørgsmål, hvor svaret bliver mere personligt.

Vejen fra befrugtet celle til fuldbårent barn har som bekendt en normal varighed på ni måneder, hvorunder der sker en rivende udvikling. Otte uger efter undfangelsen er den lille organisme tre-fire centimeter lang og har (menneske endnu eller ej) stærke menneskelignende træk. Efter 12 uger er størrelsen cirka 5,5 centimeter, og fosteret kan synke fostervandet, som passerer gennem fosterets mavetarmsystem og nyrer og udskilles igen. Ved 16. uge kan hjertelyden høres med et almindeligt stetoskop placeret på den gravides mave. På et tidspunkt er barnet tilstrækkelig udviklet til, at det efter for tidlig fødsel kan overleve, hvis det behandles med de bedste lægeteknikker. Med de nuværende teknikker ligger dette tidspunkt omkring 22. uge, selvom barnet ofte vil få varige mén efter den for tidlige fødsel. I forhold til at fødes som sundt barn er det bedste naturligvis en fuldbåren graviditet på omtrent 40 uger.

Uanset holdning til abort skylder vi at forholde os til, hvornår i denne proces det potentielle barn er blevet til et menneske med krav på beskyttelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undertegnede har ikke selv et helt afklaret svar på spørgsmålet, men vedgår at høre til det mindretal, som mener, at det sker tidligt. Det betyder ikke, at jeg underkender, at en graviditet kan være ulykkelig, ligesom jeg ikke påstår, at der findes lette løsninger. Bortadoption efter fødslen er for eksempel ikke en simpel ting. Men det betyder, at jeg har svært ved at se lødigheden i argumentet om, at et potentielt barn blot er ”en del af moderens krop”. Barnet bliver ikke først et menneske på det tidspunkt, hvor det er født. De færreste vil næppe heller anfægte, at et menneskeliv er gået tabt, hvis et barn dør få dage før fødslen – frem for at dø få dage efter fødslen?

Vi kan være uenige om abort og abortgrænser. Men lad os i det mindste tage debatten på et grundlag, som forholder sig til, at det fra et tidspunkt drejer sig om to menneskeliv: moderens og barnets. Vi må forholde os til, at denne problematik involverer vanskelige spørgsmål som "hvornår begynder menneskelivet?" og "hvornår er et potentielt barn at regne som et menneske?".

Lars Jødal er hospitalsfysiker.