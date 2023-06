Hospitalslæge: Vi skal ikke slå ihjel, men vi skal turde lade dø

I et forhastet øjeblik kan man næsten få den fornemmelse, at kæledyrenes død er mere omsorgsfuldt håndteret end menneskers død. Det er groft sagt, men det var ikke desto mindre det indtryk, jeg fik, da jeg googlede en tilfældig dyreklinik, fordi vores kanin skulle aflives. Klinikkens hjemmeside beskrev tydeligt, hvor vigtigt det er, at dyr ikke lider, hvis de er uhelbredeligt syge. Det virker logisk og moralsk forsvarligt. Nu er menneskers død anderledes. Der er selvsagt andre aspekter ved et menneskes afslutning på livet, og vi må skelne klart. Både ud fra en teologisk skabelsesbetragtning og ud fra sund fornuft er der forskel på tobenede og firbenede.

Alligevel er følgende tankevækkende: Som sygehuspræst oplever jeg sundhedspersonale, som fortæller, at en given patient ikke ønsker mere behandling, men de facto alligevel udsættes for behandling. En dag fortæller to erfarne sygeplejersker mig, hvordan en patient har givet udtryk for, at vedkommende ikke ønsker yderligere behandling, men alligevel flere gange har fået forsøgt lagt en sonde. Sygeplejerskerne ryster på hovedet, fordi for dem er det udsigtsløs behandling.

Som jeg forstår det, er der dog i dette tilfælde tale om en kombination af ting, som gør det vanskeligt: Der er pårørendes ønsker til fortsatte forsøg med behandlingstilbud og en læges manglende vilje til at gå ind i det, der kaldes "den nødvendige samtale". En samtale under lægens ansvar, men hvor en sygeplejerske med stor fordel kan være med. Samtalen har det formål blandt andet at hindre udsigtsløs behandling og tydeligt at kommunikere, at nu går vi fra kurativ til lindrende behandling. Lindrende behandling (palliation) handler om at optimere muligheden for familie og nærmeste pårørende for nærvær med den døende i den sidste tid og at lindre fysiske, psykiske og åndelige og eksistentielle smerter.

Tages den nødvendige samtale ikke, eller tages den ikke i tide, risikerer vi at forlænge døden og ikke livet. Jeg har den allerstørste respekt for lægerne, blandt andet fordi de står med mange beslutninger at træffe dagligt og ofte vanskelige beslutninger. Og det er selvsagt svært og kan føles grænseoverskridende at skulle konfrontere pårørende med virkeligheden om, at behandlingsforsøg bør stoppe. Men det kan jo netop være det mest humane.

På sygehuset, hvor jeg er præst, er der et team, som træner læger og sygeplejersker i at gennemføre den nødvendige samtale. Teamet består af to læger, to sygeplejersker, sygehuspræsten og en skuespiller, som spiller patient. Hvert kursus begynder med et lægefagligt oplæg, som forskningsmæssigt viser, at tages den nødvendige samtale, øges livskvaliteten i den sidste tid og pårørende er mere tilfredse. Kurserne får gode evalueringer af kursisterne. Alligevel erfares det, at der ude på sengeafsnittene ikke er vilje nok fra behandlernes side til at stoppe frugtesløse forsøg på kurativ behandling. Ofte kombineres den manglende vilje med et pres fra de pårørende.

Der er intet i det her, som er en skjult dagsorden for at indføre nogen former for dødshjælp. Vi skal blot være agtpågivende over for, at når vi er ivrige efter at afslutte livet på en ordentlig måde for vores kæledyr, så skal vi desto mere øve os i at kunne runde livet af som mennesker. Afslutningen på patientens liv må tage sit afsæt i patienten, og ikke i en læges manglende vilje eller angst for en eventuel klage, eller vores egen frygt for som pårørende at græde ved et kært menneskes død. Vi skal ikke slå ihjel, men vi skal turde lade dø, når livet er slut.

Thomas Gudbergsen er sygehuspræst i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland.