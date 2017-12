Isabella Arendt: Stressede børn har brug for reformer – ikke mindfulness

Så længe vi har skiftende regeringer, som ikke har nogen familiepolitik, og som jagter evig vækst, så vil både børn og voksne skulle leve i et samfund, som ganske enkelt ikke er bygget til mennesker, skriver Isabella Arendt, næstformand i Kristendemokraterne

DER SÆTTES en million kroner af til mindfulness i skolerne. En praksis, som skal hjælpe de tusinder af børn, der bliver stressede af deres hverdag.

Det er totalt hul i hovedet. Det er som at sætte et plaster på et åbent benbrud og vil helt sikkert ikke løse problemet. Børn får stress, fordi de vokser op i et samfund, hvor der ikke er nogen familiepolitik, hvor præstationer er det eneste med værdi, og hvor vi skal skabe vækst for vækstens skyld.