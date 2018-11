Hvad det vil sige for os mennesker at have hund?

Nu går jeg så der på gaden med mit indre krænget ud. Det er ganske lille, ikke mere end et kilo vejer det. Det er hvidt og blødt og bestemt og stolt og totalt instagrammable, skriver Merete Pryds Helle, der er blevet hundeejer

”Endelig!”, skriver Eli til mig i en sms fra Pietrasanta efter at have modtaget sådan en 10-15 (måske 25) billeder af en hundehvalp. Eli har været med mig i snart 25 år og har lagt øre til utallige overvejelser om, hvorvidt jeg skulle have en hund. Og hvis jeg skulle, hvilken det skulle være. En af hendes, måske? De kom i pleje i perioder; men så skete der så meget. Flytte frem og tilbage mellem Danmark og Italien, skilsmisse, ny mand, børn ind og ud og ende i en lejlighed på fjerde sal.

I stedet har jeg forsøgt at forstå, hvad det vil sige for mennesker at have en hund, og hvorfor man vælger netop denne hund. Er det en del af vores indre identitet, vi yderliggør? Er det vores egne indre dyr, vi viser frem?

Meget smukke kvinder har tit grimme hunde, boksere og bulldogs. Magtmennesker har gravhunde, christianitter har store blide bastarder. Der er lige så mange rare mennesker, der har kamphunde, som hårde typer, men det er også de rare, seje typer. Dette er er naturligvis en grov generalisering; men hvad er det, vi vælger en hund ud fra, hvis det ikke er noget, der rører os indeni?

I stedet for at have hund har jeg skrevet om dem, de sniger sig ind i alle mine bøger. En hel digtsamling hedder ”Lad der blive hund”. ”Oh, Romeo” ender med en bokser, der gør. I ”Folkets skønhed” hedder schæferen Adolf og spiller en væsentlig rolle. I ”Vi kunne alt” er det en cockerspaniel, der træder ind på scenen. Men herhjemme var der kun plads til de forestillede hunde. Og til en underlig ubestemt længsel, måske efter at få dyret i mig ud på vrangen.

Men hvilken hund passer til mit indre? I mange år har jeg villet have en whippet. Den er ligesom mig, ligger gerne længe på sofaen og ser ud i luften i timevis for så at rejse sig og gå langt. Jeg kan lide dens yndefuldhed og aristokratiske udseende og havde altid troet, at skulle jeg have hund, var det den eneste mulighed.

Men alle omkring mig, især manden, der jo også vil være hundens ejer, synes, den er grim. Jeg har forsøgt at sige, at det er sådan, jeg ser ud indeni, men det lyder forkert, når jeg selv mere har bulldogkrop.

Så tænkte jeg, at vi kunne prøve os frem. Der findes en facebookside, der hedder ”Hundepasning i København”, hvor folk med hundelængsel og folk med pasningsproblemer finder sammen. Måske en af de mest fornuftige sider, der findes på Facebook.