"Bevæger man sig rundt på forskellige kirkers hjemmesider, kan det være svært at finde gudstjenester og præster," mener sognepræst Bruno Rasmussen. Han mener, kirken skal rette blikket mod forkyndelse, og ikke gøres til aktivitetscentre

Ved kirkeministerudskiftningen for nylig erklærede den nye minister, at ”folkekirken er klar til mere grøn omstilling”. Jeg tænkte ved mig selv: Er det virkelig vigtigt at nævne det?