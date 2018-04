Hvad er din læge værd? Som kommende læge frygter jeg, at sundhedsvæsenet bliver drænet

Der er en forestilling om, at lægegerningen er et kald, og der er da bestemt også en passion for faget, men med skiftende vagtskemaer, der inkluderer weekender, helligdage og 17-timers nattevagter, må der forventes en tilsvarende økonomisk sikkerhed, skriver kommende læge

HOSPITALERNES eksistens er truet af regionerne. Manglende vilje til at give lønstigninger dræner sundhedsvæsenet for personale. Det er tid til at vise sundhedspersonalet, hvad de er værd.

Jeg sad for nylig i den evigt travle og summende medarbejderkantine på hospitalet, jeg som kommende læge, min kollega som ung læge. Min kollega stak lidt til sin salat og kiggede så på mig. ”Nu har jeg været læge i to år, og jeg elsker altså ikke mit job.”

Vi kiggede opgivende og sørgmodigt på hinanden. Selvom jeg endnu kun er studerende, har tanken om, hvorvidt der overhovedet er en fremtid for mig i det offentlige sundhedsvæsen, strejfet mig.

To unge læger, der allerede nu er trætte af det sundhedsvæsen, som vi gerne skulle arbejde i resten af vores liv.

DER ER EN FORESTILLING OM, at lægegerningen er et kald. Som om Alexander Fleming, penicillinens fader, har hvisket os alle i øret, en lægestandens helligånd. Der er da bestemt også en passion for faget, en interesse for at arbejde med mennesker og måske et lille heltesyndrom, som skubber både studerende og læger igennem timevis med bøger og søvnløse nattevagter. Men dét at være læge er også et job, som skal kunne forenes med et privatliv.

Med skiftende vagtskemaer, der inkluderer weekender, helligdage og 17-timers nattevagter, må der forventes en tilsvarende økonomisk sikkerhed. Denne sikkerhed trues i disse dage af overenskomstforhandlingerne. Under forhandlingerne har regionerne truet med at øge antallet af søvnløse nattevagter og fjerne den betalte frokost ”pause”, men også nægtet en lønstigning svarende til det private arbejdsmarked. Det at arbejde i det offentlige skal nu være et økonomisk offer for dets ansatte.

Et tiltag, som vil skræmme rigtig mange – specielt unge – læger mod alternative karriereveje for eksempel i medicinalindustrien. Hverken kommende eller nyuddannede læger, der har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, har lyst til at stavnsbinde sig til et offentligt sundhedssystem, som ikke vil udbetale en løn svarende til deres kompetencer. Hvis regionerne får deres vilje, vil din læge måske ikke være offentligt ansat om 20 år.

Et andet forslag fra regionerne er en større fleksibilitet fra de ansatte i sundhedsvæsenet. Man vil ikke være tilknyttet en specifik afdeling, men derimod hele regionen. Et desperat forslag for at udligne lægemanglen i Udkantsdanmark. Det kan betyde, at en læge fra Svendborg i en periode skal pendle til Aabenraa til et ukendt hospital med fremmede kolleger og andre arbejdsgange.

Et fatalt forslag for en ung læge, som forsøger at få arbejde og privatliv til at gå op. Men også fatalt for patienter, der risikerer at få en læge, der ikke er fuldt sat ind i afdelingens specifikke arbejdsgange, behandlinger eller tilbud til patienten.

FOR NYLIG FORTALTE en lægeveninde om et informationsmøde for unge læger hos Novo Nordisk, som hun havde deltaget i. Mødet var tætpakket med unge læger. Min veninde rynkede bekymret panden med udsigten til, at muligheden for at arbejde i medicinalindustrien ville lukke sig, og hun derfor ville være fanget i sundhedsvæsenet resten af sit liv. Verdens bedste sundhedsvæsen føles som et fængsel for dets ansatte.

Et sundhedsvæsen, hvor min veninde de sidste seks måneder ikke havde sovet på én eneste af sine 17-timers nattevagter. En anden del af regionernes OK18-tiltag er, at antallet af nattevagter skal forøges fra maksimum hver sjette dag til nu at kunne ske hver fjerde dag.

Jeg hører igen og igen mine medstuderende tale om, hvilken specialisering de skal vælge med udgangspunkt i, om der er mulighed for at flygte fra hospitals væsenet og åbne egen praksis i stedet. På samme måde bliver for eksempel medicinalindustrien en flugtvej, hvor man har økonomisk, men også geografisk sikkerhed.

Hvis min generation af læger ikke vil arbejde i det offentlige, hvem skal så behandle patienterne om 5, 10 eller 15 år?

Som kommende læge frygter jeg, at krav om fleksibilitet kombineret med stagnerede lønninger vil dræne sundhedsvæsenet for arbejdskraft. Det er tid til, at vi som samfund kollektivt stopper op og værdsætter det dygtige sundhedspersonale, vi har. Ellers vil patienterne betale prisen.

Regionerne skal tage kampen op for deres kvalificerede medarbejdere og vise, at der er en vej for unge læger – også i det offentlige sundhedsvæsen.

Grethe Olivia Nielsson er medicinstuderende.