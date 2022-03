Hvad kommer til at afgøre Europas nye normaltilstand? Tre mulige scenarier af Ruslands invasion

Der var et Europa før den russiske invasion af Ukraine. Og der kommer et nyt ud af den igangværende krig. Antagelser, man kunne lægge til grund for vurderinger og scenarier før Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved en tv-tale igangsatte krigen den 24. februar, er ikke længere holdbare.