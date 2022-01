Et tema går igen, når udenlandske medier skal spå om, hvad 2022 kommer til at bringe

Hvad kommer til at præge den internationale debat i 2022?

Hvad kommer til at kendetegne året, vi lige har taget hul på? Hvad spår de internationale medier om 2022? Som Kristeligt Dagblad også var inde på i sidste udgave af avisen inden årsskiftet, er ”usikkerhed” en gennemgående overskrift. For eksempel skriver The Guardian :