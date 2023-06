Hvad mener vi egentlig, når vi taler om Gud? Tre store teologer har gode bud

I sin selvbiografi “Mig og Godot” skriver Johannes Sløk (1916-2001) et sted, at hans ateistiske venner efter et par glas rødvin altid forundret spurgte ham, hvordan han, med sin begavelse, kunne være religiøs og tro på en Gud et sted deroppe. Han vidste aldrig rigtig, hvad han skulle svare, for dybest set var han enig med dem – på deres betingelser. Når de brugte ordet ”Gud” mente de jo et eller andet væsen, som havde skabt det hele, og som nu kunne indkredses i en slags beskrivende definition. I forhold til en sådan gudsforståelse var Sløk ateist ligesom dem.

Forskellen mellem ham og vennerne var, at det var en anfægtelse for ham, at Gud ikke var der. Livet var for ham at se rædselsfuldt, uden pejlemærker, uden svar og uden mening. Som han senere udtrykte det i en eksistenssamtale med Jørgen Thorgaard, som kan ses på DRTV: ”De andre taler om Guds allestedsnærværelse; jeg taler om Guds allestedsfraværelse.” Gud kan man ikke møde her i verden, lige meget hvor meget man søger. Det var Sløks pointe.

Han belyste det for Thorgaard ved at sammenligne med forholdet mellem en forfatter og hans værk. Det nytter ikke noget, at Johannes Vig i ”Løgneren” søger efter Martin A. Hansen; han finder ham aldrig, lige meget hvor længe han søger. Mennesket kan søge til verdens ende, for det vil aldrig finde Gud. Verden er kendetegnet ved Guds allestedsfraværelse. ”Gud er,” som Sløk sagde til Thorgaard i samme udsendelse, ”den, hvis særlige egenskab det er ikke at være til.” Det er kun om ting og levende væsener og fænomener i verden, at vi kan sige, at de ”er til”. ”Gud” er ikke til, derfor må sproget te sig anderledes, når Gud er på tale.

Tankegangen minder om den, man finder hos den tyske teolog Rudolph Bultmann (1884-1976) i hans lille artikel fra 1925 ”Hvilken mening giver det at tale om Gud?”. Gud findes ikke som et objekt i verden, der kan gøres til genstand for omtale. Med Gud er det som med kærlighed, man forstår nok orddannelsen ”kærlighed”, men hvad den i egentlig forstand indeholder, ved man først, når man oplever, hvad den gør ved en, hvad det er at være elsket eller at elske. På tilsvarende vis kan vi kun omtale Gud med ord, der angår os selv, nemlig ord om, hvad vi har erfaret, at Gud gør ved os. I det omfang, der gives teologi, er den antropologi: At tale om Gud er at tale om mennesket, altså om sig selv og sin egen virkelighed. Gud er det ubegribelige, som ikke ”er til” i verden, men for mig, et menneske, som er i verden, sker der måske noget, som jeg ikke kan tolke som andet, end at jeg i min virkelighed er bestemt af Gud, at jeg er for Gud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var præcis den tanke, der strejfede Sløk som en anfægtelse. For andre levende væsener gælder det, at de i deres væsen bestemmes af en sammenhæng. Der er en relation, som definerer dem, gør dem til det, de er: Hunden til mennesket, myreslugeren til myren og så videre. Deres relation er deres rette sted; her bliver de helt til som det, de er. Men omhandler det også mennesket? Har mennesket også sit rette sted? Både Sløk og Bultmann ville svare, at der ikke findes nogen umiddelbart given binding i verden, som er menneskets rette sted. Mennesket er ikke noget bestemt, det er mulighed. Det er ikke bare natur, det er også frihed og refleksion. Det betyder, at mennesket forholder sig bevidst både til sin fremtid, fortid og nutid, det reflekterer over sig selv i verden, over sin natur, og former sin fremtid, som det vil. Men som et væsen i frihed, der kan vælge, bliver mennesket også konfronteret med konsekvenserne af sin handlen. Det møder ansvar og skyld.

Hvad betyder ansvar og skyld for et menneskeliv? Måske ikke det store, hvis værdien af valg blot er relativ: Hvis det hele nok skal gå, bare jeg gør tingene om igen, hvis jeg kan hugge en hæl og klippe en tå og håbe på det bedste. Men hvad nu, hvis det er alvor, med hvem og hvordan man i uindskrænket forstand er og stræber efter at være som menneske? I den proces og det forløb undslipper man ikke konfrontationen; skylden kan blive til blokering og føre til fortvivlelse og handlingslammelse.

Den tanke kunne hverken Sløk eller Bultmann ryste af sig, fordi det stod klart for dem, at den enkeltes søgen efter at virkeliggøre sig selv som menneske var identisk med en søgen efter det, der gjorde denne virkeliggørelse gyldig og mulig. Det betød, at mennesket, ligesom de andre levende væsener, også måtte være bestemt i sit væsen af en relation, men en relation, der i modsætning til de andres ikke var bundet af tid og sted og tilfældighed i verden, men måtte have uendelig betydning, for kun sådan kunne det være alvor med at ville sig selv som menneske. Det måtte være en relation til en evig, mulig- og gyldiggørende instans, en relation til Gud. I Sløks formulering lød det således, at Gud er ”den, for hvem mennesket er, når det er i alvor” (i sin bog fra 1960 ”Søren Kierkegaard”); i Bultmanns formulering, at ”Spørgsmålet om Gud og spørgsmålet om mig selv er identiske” ("Jesus Christus und die Mythologie", 1964).

Gud er den i forhold til hvem, det er alvor med at tage ansvaret for sine valg på sig og bære den påfølgende, lammende skyld, men tillige den, der med sin tilgivelse gør det muligt at fjerne skyldens blokering og komme videre med sit liv. Sagt med andre ord: Det er relationen til den ubegribelige, ikke i verden værende instans, Gud, der muliggør, at et menneske kan blive helt til som menneske.

Søren Kierkegaard, som Bultmann og Sløk var dybt inspirerede af, har sin egen smukke beskrivelse af sammenhængen. I en tale gør han liljen og fuglen til læremestre for mennesket. Deres opgave er at være helt ud lilje og helt ud fugl. Og de er lydige og tavse. De beklager sig ikke, men opfylder deres opgave til punkt og prikke. Lige meget hvor de er, så er de ind til marven lilje og fugl. Hvis liljen eksempelvis står skjult, så ingen kan se den, måske på en mødding, så er den alligevel fuldt til stede og blomstrer fuldt så smukt: ”Og allerede dette er jo alvoren (…) dette, at du ude hos liljen og fuglen fornemmer, at du er for Gud, hvad oftest glemmes så ganske (...) Men liljen, der er læremesteren, er dybsindig (…) ved at tie vil den betyde dig, at du er for Gud, at du husker på, at du er for Gud.” ("Samlede Værker", 1963).

”Det er i at være for Gud, livet bliver alvor, det er i at være for Gud, skylden bliver total og totalt sætter mennesket udenfor, det er i at være for Gud, mennesket dog kan leve livet, få det givet igen eller blive givet tilbage til det,” som Sløk skrev i 1960.