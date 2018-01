Hvad skal vi gøre for at løse problemerne i ghettoen?

Flere penge til forbedringer, højere straffe og sortering af beboere, men ingen nedrivning af bygninger. Kristeligt Dagblad har spurgt en række eksperter og iagttagere, hvad de ønsker sig af regeringens kommende udspil på området

Martin Løye, politikommissær i Østjyllands Politi:

DER ER VÆRKTØJER NOK til at løse ghettoproblemerne. Men det er svært at sige, at der er én enkel løsning. Det handler om at se på hver enkelt person og at lægge en plan. Der er forskel på, om der er tale om en hardcore kriminel eller en ung person, der er på vej ind i et kriminelt miljø. Vi gør meget i det opsøgende arbejde. Vi opsøger de unge i skolerne og har møder med dem og mødes i klubberne for at lave relationsarbejde. Det virker godt.