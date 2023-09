Det kan være svært at se, hvad vi skal bruge myg til. Men dyr er ikke skabt for at gøre gavn

Hvem kender ikke situationen med en myg, der summer helt vildt, hvorefter der pludselig bliver helt stille? Hvor er den? Er den ved at gøre klar til at stikke? Og kort tid efter ser man den flyve af sted med en blodfyldt bagkrop. Den har haft succes med sit forehavende og har suget blod nok til at kunne lægge æg. Og så falder den irriterede bemærkning fra bloddonoren: ”Hvad skal vi også med de myg? Hvilken gavn gør de?”.

Ikke fordi der ventes noget svar, men det retoriske spørgsmål er et udtryk for, hvad der foregår inden i hovedet på os, når vi bliver stukket. Kunne vi ikke bare undvære myggene? De er jo skrupirriterende, både før de stikker, og når de har fået deres blod og blot efterlader en stærk kløen.

Men spørgsmålet er helt forkert. Myg er ikke skabt for at gøre speciel gavn. Ingen dyr eller planter er udviklet med det formål for øje, at de skal gøre gavn, hverken for os mennesker eller for naturen som sådan. De er blevet til det, de er, fordi de i udviklingens lange forløb har fundet en niche, som ikke blev udnyttet af andre, og som de derfor har taget til sig. Her kunne de leve uden konkurrence fra andre arter og derfor blomstre – lige indtil andre fandt ud af at tilpasse sig endnu bedre til den niche, eller endog fandt på at udnytte dem, så de igen blev udsat for konkurrence.

Det er de processer, der har ført til udvikling af de millioner af dyre- og plantearter, vi har i dag. De har så at sige fyldt hullerne ud i naturens store kludetæppe – hver gang der var en hvid plet, som ingen eksisterende arter udnyttede til fulde, var der arter, der fandt ud af at specialisere sig i netop den levevis, så de kunne udnytte den endnu bedre end alle de andre og samtidig slippe for konkurrencen med de andre. At de så også viste sig at kunne være til gavn for andre, som byttedyr eksempelvis er for rovdyrene, er en sekundær effekt, ikke den drivende kraft.

Så vi skal holde op med at vurdere dyrene efter, hvilken gavn de gør, og især efter, hvilken gavn de gør for os mennesker. Hvis vi fortsætter med at stille det retoriske spørgsmål, hver gang en art kommer på tværs af vores egen levevis, kommer vi hurtigt til at dele dyr og planter op i ”gode” og ”dårlige” eller ”nyttedyr” og ”skadedyr”.

Men hvad der er skadedyr for os mennesker, er nyttedyr for andre arter. Hvis vi vender tilbage til myggen, så er der mange dyr, som lever af dem, og som er helt afhængige af dem for at finde føde nok til sig selv og til deres unger. Det gælder for eksempel mange af vores små sangfugle og flagermusene. Uden myg ville de gå til. På samme måde forholder det sig med mus og rotter. Vi betragter dem ofte som ”skadedyr”, men i naturen har de stor betydning som byttedyr for andre dyr og spiller dermed en vigtig rolle for opretholdelse af det økosystem, som er en forudsætning for, at vi kan have en natur i balance og dermed et stabilt klima. Så selvom de ikke er udviklet ”til gavn for andre”, så er der mange, der har fundet ud af at nyde godt af deres tilstedeværelse.

De eneste levende væsener, der er udviklet til gavn for andre, er husdyr og produktionsplanter. Det er dyr og planter, som vi mennesker gennem en målrettet avl har udviklet over mange århundreder, ja, endog årtusinder, og som er udviklet med det ene formål at tjene os. Men i de tilfælde er det også os mennesker, der har stået for udvælgelsen, ikke naturen. Og derfor kan vi i forhold til dem med rette spørge: ”Hvilken gavn gør de, og har vi overhovedet brug for dem?”.