Hvad sker der inde i hovedet på en skoleskyder?

I sidste uge oplevede USA et af de værste skoleskyderier i USA i mange år. Hvad sker der dog inde i hovedet på en skoleskyder? Måske Søren Kierkegaard kan hjælpe os til at forstå det

Man kan formentlig ikke forestille sig noget mere modbydeligt, end at uskyldige børn med fuldt overlæg nedskydes, sådan som det skete på Robb Elementary School i sidste uge. Det virker på den side ubegribeligt og meningsløst og på den anden side som et udtryk for den ultimative ondskab. Hvad sker der dog inde i hovedet på en skoleskyder?

Måske Søren Kierkegaard kan hjælpe os til at forstå det. Der er fem træk, som er karakteristiske for skoleskyderier, og som peger på, at skoleskyderen er i en tilstand af indesluttet raseri. Det ligner den tilstand, Kierkegaard betegner "dæmonisk raseri", og som ifølge ham er den mest intensive form for fortvivlelse.