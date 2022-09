Hvad ved kendisser om salmer? DR’s ”Før søndagen” er under al kritik

Der må være andre, der har det ligesom mig, hvad angår DR 2’s lørdagsprogram “Før søndagen”, hvorom jeg må sige, at dette er under al kritik: En mere eller mindre kendt person, oftest en billedkunstner eller skuespiller, kommer med salmebog i hånd ind i et næsten mørklagt lokale og sætter sig alvorligt til rette i den tunge lænestol for derpå at udlægge en noget tilfældigt valgt salme for os:

Som nu i lørdags, hvor en Karen Mukupa skulle introducere Johannes Johansens “Du, som har tændt millioner af stjerner”, og Johansens vægtige ord nivelleredes ned til almindeligheder, som at det er ”næsten en cadeau til en, som man er forelsket i”, eller ”en tak til den, der har tændt en”, ligesom der er ”mange mennesker, der har tændt millioner af stjerner i mig”. Og når så salmen beder om Guds tilgivelse, bliver det såmænd bare til, at det er: ”O.k., at vi ikke er perfekte,” og ”jeg skal også lige tilgive mig selv”.