Sidste søndag efter helligtrekonger

Johannesevangeliet 12, 23-33

Gud er ligesom en havemand, der fylder en sæk med hvedekorn. Derefter tager han sækken på skulderen og går ud og spreder hvedekornene ud over sin jord. Hemmeligheden ligger i hvedekornet. Hvis det bare bliver liggende på jorden, sker der ingenting. Men hvis det forsvinder ned i jorden og dør, vil det begynde at spire. En dag vil spiren bryde gennem jordoverfladen og blive til en plante, der bærer mange fold. Når planten til sidst bliver høstet, vil den kunne give liv og næring til andre. Hvordan det alt sammen går til, er der ingen, der ved noget om. Det er en hemmelighed. ”Hvedekornets hemmelighed”, som en svensk teolog engang kaldte det og brugte som en metafor for det vigtigste i kristendommen.

Hvedekornets hemmelighed er i første omgang en metafor for, hvem Jesus selv er. Som Guds søn er han et hvedekorn, der bliver sået i jorden. Hvis han bare blev liggende på jorden, ville der ingenting ske. Han ville allerhøjest være blevet et moralsk forbillede for nogle få. Men da det ikke handlede om moral, men nyt liv, gav han sig hen til de mennesker, der hørte jorden til. Da han døde på korset var han som hvedekornet, der døde i jorden. Kun sådan kunne han spire, bryde gennem jorden og give liv til andre.

Hvedekornets hemmelighed er i anden omgang en metafor for, hvad Guds søn gør ved os. Ligesom Guds søn bliver sået i jorden for at dø, skal vi også sås i jorden for at dø. Vi kan sige, at det vil vi ikke. I så fald kommer der ikke noget ud af vores liv. Men giver vi os hen til livet på jorden og tør dø lidt efter lidt i den, vil vi sammen med ham begynde at spire og blive til en ny plante, der giver næring til andre.

Gud ved, hvad han vil med os. Hvedekornets hemmelighed er hemmeligheden om, hvordan han skjult gennem sin søns død og opstandelse får os til at spire, så vi kan give liv og næring videre til andre. Det eneste vi skal gøre, er i tillid til ham at give os hen i det liv, som er vores. Livet kan folde sig ud på mange måder. Vi må tro på, at når Gud ved, hvad han gør, vil vi bære mange fold.

Søndagsordet skrives på skift af sognepræst i Varde Morten Thaysen, sognepræst i Jægersborg Lea Skovsgaard, lektor, cand.theol. Leif Andersen og pastor emer. Lisbeth Smedegaard Andersen.