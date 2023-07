Hver eneste kirke i Danmark er landets smukkeste. Man kan ikke kåre én

For nogen tid siden vakte det forargelse, at drengene på et gymnasium evaluerede pigerne efter deres udseende. Nøjagtigt det samme er Kristeligt Dagblad i gang med i sin konkurrence om at finde frem til landets smukkeste kirke.

Et pinligt påfund.

Hver eneste kirke i Danmark er landets smukkeste: Den lille, duknakkede Øster Vandet Kirke er lige så smuk som Københavns domkirke. Hver eneste kirke har sin særlige aura, sin særlige stemning, sin særlige identitet, sin særlige historie. Ingen er ens, dog ligner de alle hinanden.

I landsbykirken er sognets beboere kommet gennem måske 800 år. Her er de døbt, konfirmeret, gift. Her har de taget afsked med deres forældre, søskende, måske en ægtefælle, før den døde blev stedt til hvile på kirkegården.

I hvert eneste sogn sidder der et menighedsråd, som varetager kirkens vedligeholdelse. Derfor har vi her til lands måske Europas mest velholdte kirker, for folk i sognet mener som en selvfølge, at vores kirke skal være i tiptop stand, netop på grund af en levende tradition, selvom de måske sjældent kommer i den.

På samme måde i byerne. Her har kirken, bygget af munkesten, gennem århundreder været byens centrum for et myldrende liv og tegn på dens identitet. I Vor Frue Kirke i København har biskop Mynster og biskop Martensen – to af den danske kirkes store skikkelser – prædiket. Den blev bombet sønder og sammen i 1807 af englænderne.

Tårnet fik en fuldtræffer, der i klokkespillet udløste melodien til en begravelsessalme, der klang ud over den bombede og desperate by. Men kirken blev genrejst og står i dag smykket med Thorvaldsens skulpturer – landets største billedhugger nogensinde. Og fra den blev Søren Kierkegaard begravet. Det samme var tilfældet med de af politimorderen Palle Sørensen myrdede betjente. Og her blev kronprinsparret viet.

Om hver eneste kirke i landet, stor som lille, kan man sige noget lignende. Hver især har de deres smukke karakter og er stadige påmindelser om historiens gang og mangfoldige glædelige og sørgelige begivenheder. Hvad der gælder de gamle kirker, gælder også de nyere. Efter blot 10 år har de deres egen karakter, som en 10-årig har sin egen karakter, og samler sognet.

Johannes H. Christensen er sognepræst emeritus.