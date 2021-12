Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirks Fond har udgivet rapporten ”De oversete børn”. Den viser, at børn af psykisk syge forældre ofte har det svært, men indsatserne til at hjælpe dem er mangelfulde, mener organisationerne

Hvert fjerde barn har en psykisk syg mor eller far - og har brug for at blive grebet tidligt

Hvert fjerde barn i Danmark oplever på et tidspunkt at være pårørende til en mor eller far med psykisk sygdom. Mens nogle forældre er syge i kort tid, oplever andre børn, at det fylder hele barndommen. Og fælles for børnene er, at hverdagen kan være svær og uforudsigelig. Forskningen bakker op og viser, at mange af børnene trives dårligere end andre børn på stort set alle parametre.

De børn har brug for at blive set, hørt og spurgt – for nogle vil et opmærksomt spørgsmål være nok, mens andre har brug for hjælp, støtte og specialiserede tilbud. Det ved vi i Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirks Fond, og derfor samarbejder vi om indsatsen ”Spørg mere”, der netop har udgivet rapporten ”De oversete børn”.

Her kan vi blandt andet fortælle om vores spørgeskemaundersøgelse blandt børn i 7. klasse, som viser, at børn, der vokser op med en far eller mor med psykisk sygdom, ofte har det svært. 4 ud af 10 angiver at have lav livstilfredshed – dobbelt så mange som de andre børn i undersøgelsen. Og næsten tre gange så mange af de børn, der har en forælder med en psykisk sygdom, er sjældent eller aldrig i godt humør, når man sammenligner med de andre børn i undersøgelsen.

En del af børnene erfarer tidligt, at forælderens behov kommer før deres egne, og mange bliver ”usynlige” og ude af stand til at mærke sig selv. Børnene har sværere mulighed for at få venner, de har det dårligere med deres krop, skader oftere sig selv og flere oplever selvmordstanker. Herudover har nogle af børnene et højt fravær i skolen og faglige vanskeligheder.

Forældrenes sygdom kan derfor have store konsekvenser for børnenes muligheder for at leve et selvstændigt liv i trivsel. For selvom børnene ikke selv har en sygdom, så kan de ende med at få en, hvis de ikke får den hjælp, de har brug for. Problemet er komplekst, men løsningen er simpel: Børnene skal opspores og tilbydes kvalificeret hjælp og støtte tidligt.

Indsatserne til børnene er i dag mangelfulde, usystematiske og tilfældige, og der spørges sjældent ind til børnene, når forældre eksempelvis indlægges i psykiatrien eller går til egen læge, psykolog eller psykiater på grund af psykisk sygdom. Det betyder, at en del af børnene bliver overset eller falder mellem flere stole.

Vil vi for alvor problemet til livs og hjælpe denne børnegruppe, skal vi sikre, at alle sundhedspersoner, der behandler forældre med psykisk sygdom, er forpligtet til at spørge ind til børnene. Der skal også etableres obligatoriske procedurer og tilbud i kommune og region, som understøtter og dækker børnene og familiens behov.

Opsporing af børnene kan dog ikke stå alene. Der skal også tilbydes hurtig og effektiv hjælp til børnene dér, hvor de bor. En afdækning, som Psykiatrifonden lavede i 2020, viste, at kun 35 af 98 kommuner har målrettede tilbud til børn og unge i familier med psykisk sygdom.

Det er derfor på tide, at man fra politisk hold tager disse børn og deres familier alvorligt og handler. Derfor anbefaler vi følgende:

Der skal etableres procedurer og tilbud, som sikrer, at børnene bliver opsporet og tilbudt den nødvendige hjælp i tide. Det skal være obligatorisk for alle kommuner at sikre, at familier, hvor en forælder har en psykisk sygdom, har adgang til pårørendevejledning med fokus på børn og med specialiseret viden om psykisk sygdom i forhold til forældreskab. Vejledningen skal ikke kræve visitation, men være let tilgængelig for børnene og deres familier. Voksenpsykiatrien i alle regioner skal opspore og hjælpe børn af forældre med psykisk sygdom og tilbyde samtaleforløb med børn og forældre.

Ofte kan en lille indsats gøre en stor forskel for barnet og dets chance for at udvikle sig og have samme livsmuligheder som andre. Men det kræver, at der handles. Og at der handles hurtigt. Bliver der sat tidligt ind over for børnene, styrkes børnenes trivsel væsentligt, ligesom risikoen for, at børnene selv udvikler psykiske lidelser, reduceres markant.

Venter man derimod, til børnene selv oplever psykiske problemer og tegn på mistrivsel, er de ofte sværere at hjælpe.

Tiden er kommet til, at vi som samfund handler i stedet for tale. Alle børn fortjener et godt liv. Også de 310.000 børn, hvis far eller mor har en psykisk sygdom.

Helle Tilburg Johnsen er vicedirektør i Børns Vilkår. Marianne Skjold er direktør i Psykiatrifonden. Karin Skjødt Hindkjær er direktør i Ole Kirks Fond.