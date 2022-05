Hvis præsten ikke kan overholde præsteløftet, skal præsten ikke være i den luthersk-evangeliske folkekirke

Det lutherske trosgrundlag er hverken snævert eller noget, folkekirken bør stræbe efter at afvikle.

Når Louise Højlund Franklin plæderer for, at moderne mennesker ikke har mulighed for at søge de dybeste livsspørgsmål inden for kirkens teologi, undrer jeg mig over, hvorvidt hun egentlig har fordybet sig i og forstået sin kirkes trosbekendelser og dens dogmatiske facetter.

Det er at ringagte den lutherske protestantisme at påstå, at kirken er ude af trit med tiden. Om end vi ønsker at betragte os selv som moderne mennesker, er vi hverken større, vigtigere eller mere vidende om troen, end vores forfædre var. Menneskets søgen efter tro, vores glæde over livets undere og oplevelser af angst og sorg er universel på tværs af tid og rum.

Det opdagede jeg selv, da jeg læste Augustins bekendelser under den første coronanedlukning. En mand, der levede for over 1700 år siden, beskrev og forstod livets helt store spørgsmål lige så vel som nulevende store tænkere. Så denne præmis om, at vi er blevet for kloge til kirkefædrene, er en fatal floskel.

Professor Anders-Christian Jacobsen giver udtryk for, at den lutherske tradition i folkekirken nærer et forældet og historisk præget negativt syn på mennesket. Man kan forledes til at tro, at dette er en fejlfortolkning af Luthers lære, der rigtignok sværmer omkring arvesynden, men som ikke entydigt skal forstås som en forbandelse, men som et livsvilkår – på godt og ondt.

Hvis præsten ikke kan stå inde for og overholde sit præsteløfte, så er det ikke den luthersk-evangeliske folkekirke, vedkommende skal være præst i! Clara Elisabeth Nybo

Det er problematisk, at tidsånden i dag ikke kan rumme sådanne begreber, men faktisk forstår dem som forældet nonsens i stedet for at besinde sig på at forstå visdommen i dem. Desværre frygter jeg, at det netop taler ind i den tid, vi lever i hvor vi mere end nogensinde før ikke tåler det faktum, at vi er mennesker, at vi er syndere og skyldnere.

K.E Løgstrup uddyber meget smukt sit bud på, hvad det vil sige at være skyldner. Livsanskuelsen, som Løgstrup betegner som "skænkethedens livsforståelse", indebærer, at alt i livet anses som en gave, skænket af Gud, der på den måde sætter os mennesker i en evig skyldnerposition. Dette er om noget en lys teologi inden for den lutherske tradition, hvor livet ses som en gave, vores mulighed – ikke vores modstander.

At Louise Højlund Franklin føler, at hun må "snyde-oversætte" dåbsritualet, fortæller os dels noget om præster, der tilslutter sig hendes ståsted, og dels at præster i dag møder mange, der lader deres børn døbe, fordi det handler mere om tradition end om tro. Her er det præstens opgave at kunne sit stof og stå ved det, for det skriver præsten under på i sit præsteløfte, og hvis præsten ikke kan stå inde for og overholde det, så er det ikke den luthersk-evangeliske folkekirke, vedkommende skal være præst i!

Så må vedkommende, i dette tilfælde, Louise Højlund Franklin tage konsekvensen af sine overbevisninger og udleve sine meningers mod andet sted, fordi hun ikke vil og evner at forkynde rent og purt. Det vil hun ikke være den første, der gør og heller ej den sidste. Luther fandt sin egen vej, og det vil klæde Franklin bare hér at efterleve Luther.

Det bliver hverken Franklin eller folkekirken fattigere af. For folkekirken fortjener præster, der står ved deres tro.

Så må I være her? Det skal I spørge jer selv om, hvorvidt I kan være det bekendt, for hvor givende er det at at spille tennis i en boksering?

Clara Elisabeth Nybo er stud.theol ved det teologiske fakultet på Aarhus Universitet.