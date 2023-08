Martin Henriksen: Vindmøllepartier er ved at ødelægge vores natur

Jeg begriber ikke, at så mange voksne mennesker og partier buldrer derudad med klimadagsordenen uden at tænke på de langsigtede konsekvenser for naturen og vores efterkommere. Nogle skal rydde op, når solcellerne forfalder, eller når vindmøllerne har aftjent deres "værnepligt", skriver Martin Henriksen