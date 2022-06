Der er beskrevet mange mirakler i kristendommens historie. Men et af de største mirakler har man endnu ikke kunnet beskrive udtømmende: Hvordan kunne en lille jødisk sekt vokse så voldsomt, at den blev Europas største trosretning i løbet af nogle århundreder?

Netop den bevægelse tog sin begyndelse i pinsen, som også kaldes kirkens fødselsdag. Her markeres den begivenhed i Bibelen, at Helligånden kommer over folk på torvet i Jerusalem, og mange slutter sig til Jesus-bevægelsen. Siden udfoldes en kolossal vækst, som ikke er let at forstå.