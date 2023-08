Hvordan undgår vi at skræmme folk med unødvendige sygdomsdiagnoser?

Efter at Erik og hans kone havde haft besøg af et vennepar, var de begyndt at blive bekymrede. Venneparret havde fortalt, at manden havde fået prostatakræft, men at det heldigvis var blevet opdaget, så lægerne kunne holde øje med det.

Manden havde opfordret Erik til også at blive tjekket, så det havde Erik nu tænkt over i noget tid. Han læste om prostatakræft på nettet, og her så han, at man kunne dø af sygdommen, og at mange mænd gik rundt med denne type kræft uden at vide det. Det gjorde Erik og hans kone bekymrede, så derfor bestilte Erik tid hos sin læge.

Erik er ikke hans rigtige navn, men det er en historie, som han fortalte i forbindelse med et forskningsprojekt for nogle år siden.

De fleste, som hører historien, kan godt forstå, hvorfor Erik og hans kone blev bekymrede. Tanken om, at man måske går rundt med en potentielt dødelig sygdom, er skræmmende, og det virker intuitivt rigtigt at blive undersøgt for at vide besked.

Undersøgelser viser, at de fleste folk opfatter kræft som én og samme sygdom. Det vil sige, at vi forstår alle former for kræft som lige farlige, selvom kræft dækker over mange forskellige sygdomme, hvoraf nogle er livstruende, og andre er ganske harmløse.

Hvad mange af os ikke ved, er, at det ikke altid er godt at få undersøgt sin krop og få en diagnose.

Hvis man ikke har symptomer, men alligevel får taget en blodprøve hos lægen for at blive tjekket for prostatakræft, får foretaget et generelt helbredstjek eller deltager i en screening, kan man få stillet en diagnose, som praktisk talt er helt unødvendig. Det skyldes, at blodprøven, helbredstjekket eller screeningen afslører en tilstand, som godt kan diagnosticeres som sygdom, men man vil aldrig mærke dens symptomer, før man er død af alderdom eller andre naturlige årsager. Derfor kalder fagfolk disse sygdomsdiagnoser for overdiagnostik.

En norsk befolkningsundersøgelse fra 2009 viste, at hvis man undersøger alle voksne for hjerte-kar-sygdomme og diabetes, eller om man er i risikozonen for at udvikle disse sygdomme, så vil under fire procent af befolkningen være at betragte som raske. Det er ironisk nok, når man tænker på, at Norge et af de lande i verden, som har den højeste levealder.

Overdiagnostik er alle de unødvendige diagnoser, som patienten aldrig vil få gavn af. Der er ikke tale om fejldiagnoser, for diagnosen kan sådan set være korrekt, hvis den opfylder de vedtagne kriterier. Men det er langt fra alle anormaliteter, som udvikler sig til symptomgivende sygdom – derfor taler man om overdiagnostik.

Eriks ven har prostatakræft, men det har omkring 80 procent af alle 80-årige mænd – og kun omkring tre procent af dem får symptomer og dør af prostatakræft. Hvis vi undersøgte alle mænd på 80 år, ville vi altså finde rigtig mange tilfælde af prostatakræft, og de fleste mænd ville få en diagnose og behandling, som de ikke ville få gavn af. Til gengæld ville mændene risikere at døje med en række bivirkninger og unødvendig bekymring.

Om der er tale om rettidig diagnostik eller overdiagnostik bestemmes af, om patienten har udsigt til et længere liv, et bedre helbred eller en bedre livskvalitet, hvis diagnosen bliver stillet. Det vil i mange tilfælde falde sammen med, om der er symptomer, når man undersøges. Sygdomme, der giver sig til kende med symptomer, er nemlig ofte mere fremskredne, og dermed er gevinsten ved behandling sandsynligvis større end skadeeffekterne.

Symptomer kan desuden være generende eller bekymrende i sig selv, så de kræver en fornuftig forklaring og måske endda en behandling. Opdager man en knude i sit bryst, skal man derfor gå til lægen inden for kort tid og blive undersøgt.

15 procent af de kvinder, som lægen sender videre til undersøgelser, bliver diagnosticeret med brystkræft og får herefter en hurtig og optimal behandling. Men bliver brystkræften opdaget i et screeningsprogram, er det ikke sikkert, at den nogensinde vil vokse. Måske har den lille celleforandring været der i årtier uden at være farlig, og man kan risikere at blive overdiagnosticeret, hvis den bliver opdaget under en screening.

Det er ikke uden konsekvenser at få en diagnose, for selve diagnosen kan skade folk med unødvendige bekymringer såsom: Bliver jeg nogensinde rask? Hvad vil det betyde for min familie? Er der noget i mit liv, jeg bliver nødt til at vælge fra?

Derudover findes der ingen undersøgelser og behandlinger inden for sundhedsvæsenet, som ikke er farlige. De kan alle have risici og bivirkninger, der i sig selv kan være skadelige.

Nu kunne det måske indvendes, at det vel er bedre at behandle alle for en sikkerheds skyld. Men i forbindelse med den norske undersøgelse blev det beregnet, at hvis alle mennesker skulle behandles, når den praktiserende læge opdagede en risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, ville der være brug for dobbelt så mange praktiserende læger bare for at tage sig af dette ene område.

Derfor er overdiagnostik ikke kun et problem for den enkelte, men også for sundhedsvæsenet. Al behandling og diagnostik koster penge og kræver sundhedsprofessionelle.

Når politikere taler om prioritering i sundhedsvæsenet, kan man ikke undgå at tale om kvalitet. Men hvad er god kvalitet i sundhedsvæsenet? Er det at imødekomme folks ønsker om at blive undersøgt og tage prøver hos de bekymrede raske, tjekke deres vitaminstatus eller foretage generelle helbredstjek, fordi folk gerne vil bekræftes i, at de er raske? Eller er det derimod at yde den bedst mulig behandling til dem, som har mest brug for det?

Netop dette er et af de syv pejlemærker, som de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), har opstillet for arbejdet i almen praksis: Vi skal give mest til dem, som trænger mest.

Dette mantra står i kontrast til tidens folkeånd, hvor mere er bedre. I en kultur, hvor folk tager ansvar for eget helbred, bliver det svært at plædere for færre penge til sundhedsvæsenet og mindre behandling. Men vi kan faktisk gøre noget godt, hvis vi gør mindre.

Vi har brug for viden om, hvor problemet med overdiagnostik er størst, hvilke barrierer og udfordringer der fører til overdiagnosticering, og hvor høj kvaliteten er af de forskellige behandlinger.

Derfor ser vi også frem til, at København midt i august for anden gang er vært for den internationale konference om overdiagnostik ved navn Preventing Overdiagnosis (Forebyg overdiagnostik).

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Oxford University, Dartmouth Institute of Health, Sydney University, Københavns Universitet og DSAM. 350-400 topforskere fra hele verden vil mødes og diskutere, hvordan vi beregner, mindsker, forsker i og arbejder med overdiagnostik i praksis.

Spørgsmålet er, hvordan vi bedst hjælper Erik. Hvis Erik ikke har nogen symptomer, er det ikke en god idé at undersøge ham for prostatakræft eller andre sygdomme. Men hans bekymring er reel, og den skal der lyttes til. Han skal have en god forklaring og en passende fysisk undersøgelse, så han forlader konsultationen lidt klogere og er mere tryg omkring sin egen krop, end da han kom.

Sammen skal vi – læger, forskere og borgere – ændre snakken. Vi skal lære hinanden, at mere ikke nødvendigvis er bedre, og at nogle gange er det faktisk bedst at lade være med at undersøge noget. Kun på den måde kan vi redde mennesker fra unødvendig skade og samtidig sikre, at vi også i fremtiden har et sundhedsvæsen, der kan imødekomme de syge med den bedst mulige kvalitet i behandlingen.