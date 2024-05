Hvorfor er bøger om omsorg ikke lige så fine som bøger om druk og social deroute?

Er I ikke bange for at blive stemplet som "omsorgsforfattere"? Sådan spurgte vært på "Skønlitteratur" på P1 i et interview med forfatterne Stine Askov og Ingrid Nymo, der begge er aktuelle med bøger om omsorgsarbejde. "Skønlitteratur" på P1 satte onsdag fokus på bøger om omsorgsarbejde