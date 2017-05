Fri til at passe gamle

Vi børn burde få fri til at hjælpe vores gamle forældre, når de bliver syge og har brug for hjælp til at tale med lægen

For nogle uger siden fik min far en lille blodprop i hjertet – med hvad deraf følger af vand i lungerne, indlæggelser og efterfølgende mange tjek på diverse hospitaler. Blandt andet en særlig medicin, som der skal holdes øje med resten af hans liv.



Min far er 86 år, dårligt gående – på grund af syn, balance og sammenfald af rygsøjlen. Han er dårligt seende og hører skidt, men insisterer på at klare sig i sin egen lejlighed i København.



Jeg, hans datter, hjælper til så godt, jeg kan. I de kommende fire uger drejer det sig om en stor håndfuld hospitalsaftaler og et besøg hos øjenlægen. Øjenlægen bor bare 150 meter ned ad vejen, men i min fars aktuelle tilstand kan han ikke gå den distance. Han kan heller ikke helt høre, hvad der bliver sagt i samtalerne med sundhedspersonalet – og det er godt med to til at holde styr på den megen medicin, så dosen ikke bliver forkert.



Jeg bor 60 kilometer væk, arbejder fuld tid, men jeg tager fri (indtil de dage er brugt op), og jeg gør det gerne for ham.



Alligevel: Børnefamilier vil have større mulighed for at være hjemme, når børnene bliver syge, lyder det nu. Børnefamilier vil rigtig meget. Det er o.k. og forståeligt. Men: Der findes andre grupper i samfundet, som godt kunne trænge til et løft – det er også forældre og børn, som befinder sig på et andet sted i livet.



Så: Hvorfor er der ikke noget, som hedder forældredage – hvor vi børn på 60 med god samvittighed kan tage fri for at hjælpe vores 80+ forældre? Altså forældre-læge-besøgsdage?



Med den ældregeneration, som er på vej over de kommende årtier, skal flest ældre blive (billigst) i eget hjem. Der kommer imidlertid en tid, hvor det kniber.

Den tid kunne måske lettes. Det ville samtidig gøre, at tiden, hvor det offentlige må træde til, udskydes.



Det er win-win, og det er tillige god samfundsøkonomi.