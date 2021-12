"Hvorfor lyver Mette?" Den næste pandemi er polarisering

minksagen vil formentlig indskrive sig i den politiske historie som et eksempel på en ny form for pandemi, der spredes gennem polarisering

”HVORFOR LYVER METTE?”, stod der på et af skiltene, da blandt andre forhenværende minkfarmere demonstrerede foran retsbygningen på Frederiksberg torsdag. ”Ind med Slette Mette,” lød teksten på et andet skilt med statsministeren placeret bag tremmer. Og på et tredje: ”’Uvidenhed’ fritager ikke for ansvar.”