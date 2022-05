I folkeskolen lærte vi om kvindelige rappere i tre uger. Hvorfor var der ikke også plads til en halv time med klassisk musik?

Hvis de unge skal lære at fordybe sig i klassisk musik, skal de også introduceres for den i folkeskolen

Forleden aften var jeg i Operaen og høre Giacomo Puccinis "Tosca". Efter finalen var jeg fuldstændig blæst bagover. Da jeg havde fået pusten igen, slog det mig pludselig: Hvorfor har vi aldrig mødt dette i skolen? Hvorfor har vi ikke engang haft om klassisk musik i folkeskolens musikundervisning?

Det, synes jeg som ung musikinteresseret, er meget trist, både trist fordi man mister en hel subkultur, men også fordi den klassiske musik er helt unik og adskiller sig fra andre former for musik. Med den klassiske musik får man muligheden for at dykke ned og fordybe sig i detaljer, som man ikke finder andre steder i musikkens verden. Udover det har den klassiske musik også en enorm betydning i vores fælles historie.

Den klassiske musik har eksisteret i hundredvis af år – længe før nogle overhovedet tænkte på jazz, pop eller rock. Derfor mener jeg også, at vi har et ansvar for, at denne musik, som har en så stor betydning i vores historie, ikke går tabt.

Hvordan får vi flere unge til at høre klassisk musik? Jeg tror grunden til, at færre og færre unge hører klassisk musik er, at vi som samfund ikke har været gode nok til at markedsføre den klassiske musik. Mange unge har simpelthen ikke stiftet bekendtskab med den klassiske musik.

Jeg tror, vi skal have Folkeskolen på banen. Det er ingen hemmelighed, at Folkeskolen totalt har svigtet på kultur- og historieområdet for i stedet at have bevæget sig i en meget kulturradikal retning. Det skal vi gøre op med, for det kan simpelthen ikke passe, at vores fælles folkeskole ikke kan undervise i et så centralt element af vores historie. Det kan simpelthen ikke passe, at jeg i 9. klasse havde et tre uger langt forløb om kvindelige rappere og ikke engang fik en halv times undervisning om Mozart, Beethoven ellers vores egen Carl Nielsen.

Den klassiske musik bør være langt mere central i folkeskolen og generelt i dannelsen, ligesom den enkelte unge også selv har et ansvar for en gang imellem at slukke for fodboldkampen, og komme ind i den rigtige kamp for vores fælles historie og kulturarv.

Eigil Boye er 16 år og går i 9. klasse.