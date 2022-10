I ny DR-dokumentar ser man, at præsten er præsten. Også uden ornat

I ”Præst søger Paradis” følger man den nyuddannede teolog Josefine Mikuta Poulsen, der flytter fra København til Sejerø for at blive præst for øens cirka 350 beboere

”Præst søger Paradis” er titlen på en dokumentar i fire dele på DR 2. Her følger man den nyuddannede teolog Josefine Mikuta Poulsen, der flytter fra København til Sejerø for at blive præst for øens cirka 350 beboere.

Det er på mange måder et umage match, den unge københavner og Kattegat-øen, der angiveligt har en danmarksrekord i pensionister. Hun gamer og spiller rollespil, i stuen hos naboenkerne afventer man stueurets slag, før man fortsætter fortællingen om egnsretter og øtraditioner. Præsten er til klima og grøn kirke, flere af øens beboere støtter Indre Mission og Menighedsfakultetet.