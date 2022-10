I ugens debat har følelserne vundet over fornuften

I slutningen af sin fine bog om Villy Sørensen og K.E. Løgstrup, "Saglighedens lidenskab", skriver Steen Tullberg om ”det følelseskaos, der i stigende grad præger de højteknologiske, moderne demokratier, og som truer med at fjerne grundlaget under dem".

Tullbergs ord rammer lige ind i den standende valgkamp, der i høj grad beror på og appellerer til følelserne. I Berlingske giver professor Peter Kurrild-Klitgaard måske noget af forklaringen på, hvordan vi er endt her. Under overskriften ”topstyrede kendispartier forvandler demokratier” skriver han blandt andet, at hvor de fleste vælgere tidligere ”stemte primært efter et klasse- eller gruppetilhørsforhold eller ud fra stærke ideologiske orienteringer”, er der i dag ”fokus på personlighederne snarere end partierne. På skandaler og 'sager' snarere end politikker og disses konsekvenser".