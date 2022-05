Iagttagere: Vesten bør bidrage til Putins vej ud af Ukraine

Den retfærdige sejr i Ukraine er ikke nært forestående, så hvis man vil undgå en eskalation af krigen, skal forhandlinger om våbenhvile og eventuelle kompromisser gøre det muligt for Rusland at forlade Ukraine med æren nogenlunde i behold.

Freden nås gennem folkeafstemning

Per Stig Møller (K), tidligere udenrigsminister

"Det er en illusion, at Ukraine kan nedkæmpe Rusland, så landet overgiver sig betingelsesløst. Det ville kræve en verdenskrig, før man kunne forlange det af Rusland. Derfor gælder det om ikke at trække konflikten derhen, hvor man fortsætter en krig, hvor Rusland måske vil bruge atomvåben og mobilisere alle kræfter for at undgå den store ydmygelse. Derfor skal man sikre Rusland en vej ud af Ukraine.

Denne artikel er en del af en serie: Konflikten i Ukraine Gå til seriesiden

Det har også sine dilemmaer, for vi kan ikke byde ukrainerne, at de må acceptere at miste både Donbass, Krim og kysttrækningerne mod Sortehavet. Der skal findes et kompromis, for ellers vil mange liv gå til spilde."

Hvordan skal man konkret skabe det kompromis?

Artiklen fortsætter under annoncen

"Den eneste måde, hvor Putin kan komme ud med æren nogenlunde i behold, er, hvis folk får lov til at stemme om, hvor de hører til. Det vil være ligesom den slesvigske løsning i 1920, hvor Danmark tabte Sydslesvig og Holsten, men bevarede Nordslesvig. Så lader man befolkningen selv afgøre deres tilhørsforhold fremfor at lade våbenmagten afgøre striden. Det kan jo være, at landområderne med folkets vilje bliver i Ukraine."

Fremprovoker ikke noget, der bliver farligt

Ole Wæver, professor og leder af Center for løsning af internationale konflikter ved Københavns Universitet

"Putin har startet en vanvittig krig, som Rusland kommer til at blive straffet for, og sådan skal det være. Det er ikke op til os at finde en belønning for noget, der ikke skal belønnes.

Men vi skal være opmærksomme på ikke at presse ham ud i farlige scenarier, der enten udløser atomkrig eller skaber et Rusland efter krigen, der minder om Tyskland i 1920’erne, hvor man søgte hævn mod hele verdens samlede uretfærdighed."

Hvordan kan vi undgå det?

"Når Rusland står svagt på kamppladsen, mener jeg ikke, at det handler om egentlige indrømmelser. Det handler om, at vi ikke skal fremprovokere noget, der bliver for farligt – og de amerikanske efterretningstjenester lader til at have en god indsigt i, hvilke grænser man ikke kan krydse.

Jeg tror ikke, man kan lave et egentlig kompromis eller en fredsaftale. Vesten skal støtte Ukraine, men det er ikke op til os at sige, hvad der er godt nok. Det kommer mere til at ligne den situation, som vi kender fra Korea, hvor man trækker en streg og får stoppet kamphandlingerne uden at få afsluttet krigen. Så kan alle inklusiv Rusland udlægge de erklæringer på deres egen måde og føle, man har fået noget ud af det."

Kompromiser udtrykker sjældent retfærdighed

Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken

"I den nuværende situation står det jo ikke til ukrainsk nederlag, men jeg tror heller ikke, at man skal forestille sig en endelig ukrainsk sejr over Rusland, for man kan ikke besejre det land, som råder over verdens største nukleare arsenal, og som har næsten uendelig destruktiv kapacitet. Derfor er løsningen et sted i forhandlingen.

En forhandlet løsning skal accepteres af de direkte involverede, Rusland og Ukraine. Men resten af verden står meget tæt på, fordi vi alle sammen er blevet en del af den her konflikt. Så det er ikke kun Rusland og Ukraines indbyrdes forståelse, men også en større strategisk balance, der skal findes."

Hvilken form for aftale ser du for dig?

"Det kan være rigtig svært at se aftalen konkret for sig. Den skal jo både afspejle de faktiske forhold og være politisk acceptabel for både den ukrainske og russiske præsident. Resultatet af en krig er sjældent en aftale, der udtrykker en højere retfærdighed. Et kompromis repræsenterer snarere den retfærdighed, som udspringer af de faktiske magtforhold."

Putin vil minimum have Krim

Peter Viggo Jakobsen, lektor, Forsvarsakademiet

"Putin kan sandsynligvis se en acceptabel udgang af den her konflikt, så han har mulighed for at sige, at han ikke har tabt. Territorialt vil han beholde Krim og måske endda noget af Donbass, for jeg har svært ved at se, at hans minimum er mindre end det territorium, Rusland havde erobret inden krigen.

Med russiske øjne skal freden indebære, at krigen stopper på alle politiske og økonomiske parametre. Det vil sige, at Rusland skal have lov til at være med til Det Europæiske Melodi Grand Prix næste gang."

Hvad er vigtigt for, at Ukraine og Vesten kan blive tilfredse?

"I Vesten vil mange udlægge Ruslands krav som totalt uacceptable. Men du må gøre op med dig selv, hvor stor en pris, du er villig til at betale for at stå hårdt på dine principper om, at aggressioner aldrig skal belønnes. Det her kan føre til en begrænset atomkrig i Ukraine, det kan sprede sig udenfor Ukraine, og i yderste konsekvens kan det eskalere til Tredje Verdenskrig.

Så kan man blive nødt til at give noget for at kunne opnå et kompromis. Det her er hverken let eller kønt, men det vil nok være klogt, hvis man vil undgå, at det udvikler sig til en atomkrig."