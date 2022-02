Inspireret af Gud

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.”

Paulus’ andet brev til Timotheus kap.3,16

Igen standser vi ved epistlen, vi hørte i søndags. Det er apostlen Paulus, som siger disse ord om det, vi i dag kalder Det Gamle Testamente. Mange har det svært med den del af Bibelen, og der kan da også være mange ting, som er svære at forstå. Martin Luther har engang sagt, at støder du på noget, du ikke forestår, så tag hatten af og gå forbi. Det viser respekten.

For apostlen Paulus er det Guds ord, og dermed har han samme syn på de hellige skrifter som vor Herre Jesus. I beretningen om vandringen til Emmaus møder vi disse ord om vor Herre Jesus: ”Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.” (Luk 24, 27) Lidt senere i samme kapitel møder vi det igen. Da er det den opstandne Jesus, som viser sig for disciplene, og som da siger disse ord: ”Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne”. Derefter hedder det: ”Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne” (Luk 24, 45).

Artiklen fortsætter under annoncen

Når Bibelen læses højt for os i kirken, rejser vi os op, og det gør vi i ærefrygt for Guds ord. Da jeg engang lyttede til den nu afdøde amerikanske professor Kenneth E. Bailey på Menighedsfakultetet i Aarhus, nævnte han den respekt, som en jødisk skriftlærd har for Guds ord. ”Læg aldrig din bibel på gulvet!” fik vi at vide, og det er da en god regel. Derfor virker det så sært, når man undertiden møder det modsatte. Kan man for eksempelvis tillade sig at udnævne evangelisten Matthæus til at være en falsk profet? Og hvorfor skal menigheden så rejse sig og lytte til noget, som i virkeligheden bare er opdigtet menneskeværk?

Langt bedre at siges det med Grundtvigs ord i et vers, som før i tiden stod i Højskolesangbogen (264 i 15. udgave 1968):

Skriften, læst med øjne våde,

Herrens bog med barnetro,

den er rig på lys og nåde,

den er fuld af fred og ro.

Frede Møller er pastor emeritus