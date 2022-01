International rådgiver: Et dansk kolonimuseum kan blive pioner

Et kolonimuseum kan blive pioner ved at anskueliggøre, hvordan det frem til forrige århundrede var en selvfølge, at mennesker var ulige, ufrie og for en dels vedkommende slaver. Respekt for historien og andre kulturer kræver, at man medtager den relevante kontekst frem for en snæver national og etnocentrisk vinkel.

Et dansk kolonimuseum er en fremragende idé. Hvis det formår at bevidstgøre om, hvor heldige vi er med at leve i et nogenlunde demokratisk og ligeligt samfund. Til forskel fra det meste af historien, hvor ufrihed og tvang var reglen.

Ideer om folkestyre og menneskers ligeværd opstod i 1700-tallets Vesten og slog først igennem i det 20. århundrede. Demokratiets antikke vugge, Athen og Rom, var slavesamfund, ligesom profetens Mekka og frie vikingers Danmark.

At magtfulde lande undertvang andre, slavegjorde og påtvang dem sin religion var en selvfølge siden det gamle Egypten og Babylon (jævnfør blandt andet Aidas Triumfmarch og Nebukanezer’s Fangekor). Romerriget blev skabt på den måde, som generationers gymnasieelever læste i Cæsars gallerkrige. Blandt historiens store kolonimagter indgår aztekere, arabiske kalifater, Mongolrigerne, England, andre vesteuropæiske lande, Rusland og ikke mindst Tyrkiet, hvis 500 år i Sydøsteuropa op til Første Verdenskrig nærmest er glemt. Frem mod det 20. århundrede var størstedelen af verden kolonier.

I det selskab var Danmark en lille spiller, dog af en vis betydning. Med danske kolonier tænkes gerne på Guldkysten (Ghana), de dansk-vestindiske øer og handelsstationen Trankebar i Indien. Af større betydning var dog vikingetidens England (Danelagen) og Frankrig (Normandiet), tidlig middelalder i Østersø-området med erobring af bl.a. Estland, og senere Nord-Atlanten.

Ikke bare Grønland, som der tales meget om, og Færøerne. Men også Island og Norge ifølge kritikere som forfatteren Haldor Laxness og nordmænd, der taler om rigsfællesskabet med Danmark som 400-årsnatten og om, at ”danske kongeslotte blev bygget med norske bønders blod”. Den kritiske opfattelse står ikke alene, men de forskellige opfattelser bør belyses på et kolonimuseum.

Mens slaverne i vestindiske sukkerplantager skabte velstand til at opføre Københavns palækvarter i 1700-tallet, oplevede også landets egen flertalsbefolkning, bønderne, den værste ufrihed gennem historien. Hoveriarbejde og torturstraf skabte forhold, som mindede om russiske ”livegnes”.

Med stavnsbåndets opløsning i 1788 begyndte en folkelig frigørelse, som førte til demokrati for mænd i 1901 og for kvinder i 1915. En del af denne historie kan opleves på Arbejdermuseet. Resten ikke rigtig nogen steder.

Der er nu rejst en statue i København af ”Queen Mary”, en oprørsleder fra de dansk-vestindiske øer. Men aldrig nogen af Skipper Clement, lederen af det sidste store bondeoprør i 1534 – hvad der end ikke har været tale om. Den udåd, som hekseafbrændinger var, har fået sit museum – men ikke det danske riges blandede historie, der for eksempel omfatter nedkæmpelse af frie bønder i Ditmarsken.

Sejrherrerne skriver som regel historien. Danmark har et Frihedsmuseum og sovjetiske afløserstater museer for sovjettidens undertrykkelse. Tyskland er ret alene om museer for egne historiske fejl, herunder KZ-lejre og Holocaust-monumentet i Berlin. I Tyrkiet vil man ikke anerkende sit ansvar for det armenske folkemord under Første Verdenskrig. Blandt kolonimagter er Frankrig og Tyskland hidtil ene om at undskylde for fortiden, og for Tysklands vedkommende yde erstatning til Namibia for Herero-folkemordet.

Det har ligget i kortene, at et dansk kolonimuseum skal fokusere på den danske andel i slaveri og slavehandel, ud fra en antagelse om, at det er en ukendt del af Danmarkshistorien. Spørgsmålet er om der ikke nærmere er tale om fortalernes ukendskab til historien. Thorkild Hansens slavetrilogi var trods alt en bestseller, for hvilken han fik Nordisk Råds litteraturpris i 1971.

Også slavevinklen vil kræve, at det dystre emne sættes ind i en historisk og aktuel kontekst. Danmark var en mellemstor spiller i transatlantisk slavehandel i 16-1800-tallet, hvor en halv snes millioner slavegjorte afrikanere blev ført til Nord-, Mellem- og Sydamerikas plantager. Hvad der blev muliggjort ved, at lokale afrikanske magthavere solgte tilfangetagne modstandere.

Det var et stort kapitel i slaveriets historie, men desværre hverken det første eller det sidste. Antikkens riger byggede, ligesom senere arabiske og tyrkiske, på slaveri, herunder til ved galejernes årer at fungere som drivkraft for deres krigsskibe. Latinamerikas oprindelige befolkning blev slavegjort under den spanske erobring, og dele af befolkningerne i senere europæiske koloniriger i Afrika og Asien blev påtvunget slaveri-lignende forhold.

Før, samtidig med og efter det transatlantiske slaveri var der en mellemøstlig af formentlig endnu større dimensioner. Det tyrkiske imperiums militære magt byggede bl.a. på slavesoldater, ”janitsharer”, fra den ikke-muslimske befolkning. Økonomi, haremmer og flerkoneri beroede på slavefangst og -handel blandt både ”sorte” og ”hvide” naboregioner. Herunder raids på europæiske kyster op til Færøerne og Island, og ”menneskehøst” på russiske og ukrainske sletter, frem til slutningen af 1700-tallet.

Arabisk slavehandel på Østafrika og i Centralasien fortsatte frem til slutningen af 1800-tallet. Hvor slaveri blev officielt afskaffet i europæiske kolonier og i USA i 1800-tallet, skete det først i Tyrkiet i 1924, Saudi-Arabien 1962 og senere i andre mellemøstlige lande. Når det ikke har sat sig stærkere etniske spor i Mellemøsten, skyldes det bl.a. en praksis, efter et stort slaveoprør i 800-tallet i det nuvæ

rende Irak, om at kastrere mændene, og at der blev importeret flere kvinder.

Det 20. århundredes store diktaturer skabte periodevis millionstore befolkninger af tvangsarbejdere, der reelt var slaver. Sovjet med Gulag, Nazi-Tyskland og Japan med KZ-, krigsfange- og prostitutionslejre.

I nyere tid har globalisering, Internet, rejsemuligheder og ekspansion af antallet af migranter og flygtninge skabt et omfattende marked for menneskehandlere og organiseret kriminalitet. Det lukrerer ikke alene på narko, våben, legal og illegal migration, men har også skabt hvad et nyt internationalt ”slavemarked” for billig, illegal arbejdskraft og kvinder til sexindustrien.

Hvortil kommer, som belyst ved debatten om fodbold-VM i Qatar 2022, at den millionstore befolkning af asiatiske migrantarbejdere i de rige arabiske golfstater lever under slaverilignende forhold. At noget lignende er tilfældet for en del af befolkningen i Nordkorea, i den kinesiske Xinjang-provins og for millioner af indiske underklasse/lavkaste mennesker. Samt at slaveri stadig findes i Mauretanien og er genindført i Libyen, hvor de senere års kaos har medført slavegørelse af afrikanske migranter i transit.

Moderne museumspædagogik får en værdig opgave i at levendegøre kolonihistorien på en måde, så den dystre substans ledsages af et optimistisk budskab om civilisatoriske fremskridt. Respekt for historien og andre kulturer kræver, at man ikke anlægger en snæver national og etnocentrisk vinkel på udvalgte dele af dansk kolonihistorie, men tager det hele med og i den relevante kontekst.

Gunnar Olesen er international rådgiver.