International rådgiver: Ukrainekrigen skygger for nødvendig hjælp til armeniere

Den 15. august behandlede FN's Sikkerhedsråd den blokade af det kristne armenske Nagorno-Karabakh, som Aserbajdsjan har gennemført siden december, og som forhindrer mad og medicin i at nå frem til 120.000 indbyggere. Rådet opfordrede Aserbajdsjan til at stoppe blokaden samt Armenien og Aserbajdsjan til at finde en diplomatisk løsning.

Problemet er bare, at der i skyggen af Ukrainekrigen ikke synes at være nogen til at håndhæve de smukke ord, hvorefter den stærkestes ret gælder. Og den stærke er den langt større – tyrkiske og muslimske – arvefjende Aserbajdsjan, der har Tyrkiet bag sig.

Armenien er et lille land mellem de fjendtlige naboer. Siden genvunden selvstændighed efter Første Verdenskrig (sovjetrepublik frem til 1991) var det afhængigt af støtte fra Sovjet, siden Rusland. Ud fra geopolitiske hensyn var Armenien med sit folkemords-traume en effektiv vagtpost ved Sovjets sydgrænse mod Nato/Tyrkiet. Men sovjetisk del og hersk-politik gjorde en østlig del af det gamle kerneland Nagorno-Karabakh til en autonom region i Aserbajdsjan (dengang også sovjetrepublik).

Også for det nye Rusland var Armenien en bekvem allieret i Kaukasus, hvad der rimede med ortodoks kristendom i statsideologien. Men Ruslands nye modsætning til Vesten og tilhørende behov for allierede uden for Vesten gjorde det ubekvemt at sætte hårdt ind mod Aserbajdsjan og dets tyrkiske storebror, allerede da de angreb Armenien i 2020 – og endnu mere efter at Rusland har fået hænderne fulde i Ukraine. Vesten synes bange for at skubbe Tyrkiet i armene på Rusland.

At Armenien blev den første kristne nation i 301, blev problematisk for dets senere historie under muslimske stormagter. Armenierne kom til at ligne jødernes som et udsat folk uden stat, spredt ud over verden. Ruslands erobring af Kaukasus i 1800-tallet gav dem sikkerhed i en nordlig del af kernelandet, mens tyrkiske magthavere kom til at opfatte dem som en trojansk hest. Det førte til pogromer mod dem i 1890'erne, hvor Georg Brandes engagerede sig i armeniernes sag.

Folkemordet på armenierne under Første Verdenskrig med cirka halvanden million ofre anerkendes i resten af verden, men ikke i Tyrkiet, hvor tilløb til forsoning blev stoppet af Erdogan. Det chokerede samtiden, herunder Danmark, hvorfra missionærerne Karen Jeppe og Maria Jacobsen blev berømte for at redde armenske børn og stadig har en høj status i Armenien.

Efter Sovjetunionens opløsning flammede nationale og religiøse modsætninger op. I Aserbajdsjan blev armeniere udsat for pogromer og etnisk udrensning. Det kom til åben krig, som mod alle odds blev vundet af Armenien. Efter våbenstilstand i 1994 var Nagorno-Karabakh armensk og blev formelt til en selvstændig republik, Artsakh.

Fredsforhandlinger ledet af Frankrig, Rusland og USA var resultatløse. Armenien hævdede Nagorno-Karabakhs ret til selvbestemmelse baseret på historien og en folkeafstemning i 1991 – uanset Sovjet-grænser. Aserbajdsjan hævdede ret til området ud fra disse grænser, hvis ukrænkelighed er et stærkt argument for mange regeringer.

Aserbajdsjan valgte med støtte fra Tyrkiet at angribe Armenien/Karabakh i efteråret 2020 under dække af corona og valgkamp i USA. Efter hårde kampe måtte Armenien acceptere tab af dele af området i et kompromis, der anerkender russisk hegemoni i Kaukasus, men nu delt med Tyrkiet.

Hvorefter de to tyrkiske nationer åbenbart følte, at øjeblikket var inde til at gøre arbejdet færdigt med blokade af den adgangsvej, som Rusland havde garanteret, men åbenbart ikke længere tør eller kan beskytte.

Georg Brandes og Karen Jeppe skabte opmærksomhed om folkemordets gru for 100 år siden. For armeniernes skyld må man håbe, at Armenien ikke er så meget længere væk end Ukraine, at det fører til skammeligt at lukke øjnene for, hvad der nu sker igen. På en mere langsom måde.

Gunnar Olesen er cand.scient.pol. og international rådgiver med arbejde i Armenien.