Isabella Arendt: Det er så hårdt at være forældre i dag, at jeg er glad for, at jeg ikke fik min datter, da jeg var 20 år

Danske kvinder får kun halvandet barn i gennemsnit. Det er på tide at kigge på årsagerne til, hvorfor kvinder bliver ældre og ikke får de børn, som de egentlig ønsker, mener tidligere partiformand Isabella Arendt