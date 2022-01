Der skal være langt mere frihed til at lede, som man lokalt finder bedst. Det er en sag mellem de ældre på plejehjemmet, pårørende og medarbejderne, hvordan hverdagen skal se ud

Isabella Arendt: Lad os håbe, at friheden for de ældre varer længere end til næste enkeltsag

Der er i allerhøjeste grad brug for mere frihed i ældreplejen. Det er derfor kun godt, at regeringen også bevæger sig ud af en tanke, hvor man vil have mindre papir og mere omsorg.