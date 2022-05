Ja, lad dog unge vælge selv. Konfirmationen er og bliver et værdifuldt ritual

Det gør mig ærgerlig, at man skal forsøge at drive en kile ned imellem unge mennesker og deres familie med et postulat om, at konfirmationen måske kun foregår på baggrund af et pres fra familien

Som mange andre har jeg været til flere fine og hyggelige konfirmationer inden for de seneste uger. Konfirmationer er glade fester, hvor familie, faddere og nærmeste venner samles om et ungt menneske, der har besluttet at lade Gud bekræfte den pagt, som forældrene indgik på hans/hendes vegne for mange år siden.

Er det udtryk for, at de unge i alle tilfælde har gennemtænkt kristendommens dybere lag, de ti bud eller betydningen af bjergprædikenen? Nej, sikkert ikke. Men det er i min erfaring udtryk for, at de står ved den tradition og kultur, de er født ind i og føler, at den i en eller anden forstand er meningsgivende for dem.

Det kan der i høj grad være behov for i en tid, hvor antallet af unge, der oplever rodløshed, angst og depression formentlig er større end nogensinde. Hvor presset fra, at alt står til forhandling, hvor det er op til enhver at opfinde sig selv i et stort, koldt intet, og hvor det eneste givne er den knugende, eksistentielle ensomhed, tynger masser af unge mennesker.

Konfirmationen er et smukt, traditionsbærende og fællesskabsopretholdende ritual, som skaber glæde og tryghed for både de unge og deres nærmeste. Og ja, de får gaver, og det er også dejligt og en del af det. Er det nu så galt? Hvis man er medlem af Ateistisk Selskab ser man anderledes på det, og “forperson” for foreningen Anders Stjernholm har benyttet konfirmationstiden til at skrive flere læserbreve om, at konfirmationen er falsk og udtryk for familiens pres på den unge, blandt andet her i avisen den 8. maj.

Ateistisk Selskab er en underlig konstruktion, der ser det som sin mission at undergrave folkekirken og opfordre flere mennesker til at melde sig ud af kirken, hvilket foreningen tidligere højlydt har gjort opmærksom på i form af bl.a. busreklamer. Det er for mig at se en meget mærkelig opgave at påtage sig at missionere imod andre menneskers medlemskab af et trossamfund. Man kan vel passe sine egne trosforhold og lade andre mennesker finde ud af deres i fred?

Og lige i forhold til konfirmationen gør det mig ærgerlig, at man skal forsøge at drive en kile ned imellem unge mennesker og deres familie med et postulat om, at konfirmationen måske kun foregår på baggrund af et pres fra familien. Der er så stort behov for, at vi i denne tid giver unge et ståsted i tilværelsen, som kan give dem en pause fra flygtighed og uendelig tomhed med stadige krav om perfekthed og fokus på egen navle.

Konfirmationen giver klart et af disse ståsteder, men det vil Anders Stjernholm og Ateistisk Selskab så undergrave og gøre til noget dubiøst? Det er i grunden en sørgerlig rolle at påtage sig i samfundsdebatten. På Anders Stjernholms Facebookside står der, at han er komiker. Men jeg synes egentlig ikke, at hans kampagne imod konfirmationen er morsom, jeg synes den er trist og forstemmende.

Nikolaj Bøgh er rådmand og konservativ folketingskandidat, Frederiksberg.