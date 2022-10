Ja, mange unge har det skidt. Men de er mere end deres mistrivsel

Vi begår en kæmpe fejl, hvis vi som samfund italesætter unge som så skrøbelige, at de skal skærmes i åndehuller, hvor de kan få lige præcis nok styrke til at vende tilbage til det liv, de ikke kan undslippe.

Alt for mange unge kæmper med at finde frirum i hverdagen. Sådan lød konklusionen på en undersøgelse, som Tænketanken Mandag Morgen og Dansk Ungdomsfællesråd præsenterede for nyligt.

Med ”frirum” blev der henvist til steder, hvor det er muligt at slippe præstationspresset, glemme bekymringer og have det sjovt. Unge, der har et sådant rum – for eksempel igennem foreningslivet – trives ifølge undersøgelsen bedre end unge uden.

For en inkarneret pigespejder som mig var undersøgelsen en velkommen anerkendelse af foreningernes arbejde. Resten af Dansk Ungdoms Fællesråds bagland må have haft det på samme måde, ligesom landets højskoler kunne se det som en bekræftelse af vores værdi.

Alligevel var der noget, der generede mig. For ”frirum” fra hvad? Har unge brug et frirum fra præstation? Fra uddannelse? Fra tilværelsens alvor?

Undersøgelsen er langt fra den eneste, der beretter om et voksende problem med mistrivsel blandt unge. Dette er blevet dokumenteret i utallige undersøgelser og i et omfang, hvor ingen længere kan betvivle alvoren.

Emnet fylder på landets højskoler, hvor det at styrke elevernes trivsel i stigende grad er blevet en del af lærernes og elevernes hverdag, og spørgsmålet fylder også, når højskolefolk i dag samles til årsmøde.

Misforstå mig ikke. Som samfund skal vi tage mistrivslen dybt alvorligt. Vi må anerkende, at det også er et strukturelt problem, og give unge den hjælp, de behøver. Og vi skal sørge for, at hjælpen ikke kun når dem, hvis forældre kan betale en timepris på 1200 beskattede kroner hos psykologen, fordi ventelisterne er håbløse.

Vi må alle tage vores del af ansvaret og byde ind med løsninger. Det gælder både i dansk politik generelt og i civilsamfundet.

Men vi skal samtidig ændre den måde, vi taler til og om unge på. For unge er mere end mistrivsel. Unge er mere end ofre for et kæmpe præstationspres. Unge er mere end uddannelse. Unge er mere end arbejdskraft. Unge er mennesker. Unge er borgere.

Det er og har altid været højskolernes opgave at danne eleverne til at blive demokratiske og deltagende samfundsborgere. Vi skal byde dem noget meningsfyldt, vække deres begejstring, udvide deres horisont og hjælpe dem med at finde styrke i sig selv til at kunne navigere i samfundet.

Som højskoler må vi ikke reducere os selv til ”skadestuer” for unge i mistrivsel. Vi er – og skal være – meget mere end det. Vi skal være et sted, hvor unge opbygger demokratisk og eksistentiel selvtillid og en tro på, at deres stemme er vigtig, selvom de ikke ved alt.

Vi begår en kæmpe fejl, hvis vi som samfund italesætter unge som så skrøbelige, at de skal skærmes i åndehuller, hvor de kan få lige præcis nok styrke til at vende tilbage til det liv, de ikke kan undslippe. Måske skal vi snarere inspirere dem til at gøre livet til noget, de ikke vil undslippe?

Det er fristende at undlade at lægge yderligere pres på unge med påmindelser om vores fælles ansvar for den fremtid, vi borgere forvalter. Men måske er unges aftryk på samfundet og fremtiden ikke bare deres ret og pligt. Måske er den også en del af nøglen til mindre mismod og afmagt? Måske skal vi som samfund ikke være bange for, at deltagelse vil øge deres oplevelse af pres, men tværtimod give dem konkrete erfaringer med, at de kan opnå reel indflydelse, og at et engagement, der rækker ud over dem selv, styrker tryghed og håb?

Måske kan trivslen kun lykkes, hvis også magten følger med? Vi skal ikke skabe frirum fra virkeligheden for unge. Vi skal give dem friheden, i virkeligheden.

Lisbeth Trinskjær er formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.