Alle taler om mistrivsel i folkekirken, men jeg er en lykkelig præst. Vi findes faktisk

Det har fyldt i medierne i flere år: det dårlige arbejdsmiljø i folkekirken. Men jeg oplever det ikke i min hverdag. Tværtimod. Jeg er overmåde tilfreds med mit arbejdsliv. Ja, jeg vil såmænd gå så langt som at sige, at jeg er lykkelig. Jeg er en lykkelig præst.

I disse dage udfylder præster og kirkefunktionærer landet over den stort anlagte arbejdsmiljøundersøgelse. Baggrunden er som bekendt hoben af historier om miserabelt arbejdsklima og utallige personlige beretninger om krænkende adfærd. Det er fantastisk, hvis denne undersøgelse rent faktisk fører til et bedre arbejdsmiljø.

Da jeg udfyldte spørgeskemaet, blev jeg glad. Gang på gang kunne jeg sætte kryds i boksen "meget tilfreds" og svare "nej" til oplevelser af krænkende adfærd. Det blev tydeligt for mig, hvad jeg allerede vidste: Jeg er omgivet af venlige mennesker, der ønsker hinanden det bedste. Det gør mig lykkelig.

For nylig lå jeg på gulvet og legede med min snart toårige datter. Det var midt på eftermiddagen, og min hustru var også hjemme. Vi havde fri, vi var sammen alle sammen. Det var her, det slog mig: Langt de fleste af mine jævnaldrende har et arbejde, der ikke har samme fleksibilitet som mit, så de ikke kan ligge der og lege midt på dagen.

De er bundet til kontorstolen et andet sted og kommer først sent hjem. Jeg er derimod fri til at styre min kalender, som jeg vil – sådan næsten da. Jeg kan i hvert fald beslutte mig for at skrive min prædiken klokken 20, når min datter er puttet, frem for klokken 14, når hun lige er stået op efter en lur og er klar til leg. Det gør mig lykkelig.

Min beretning er kun én blandt mange. Jeg har den dybeste respekt for alle dem, der arbejder et sted, hvor der er splid og dårligt arbejdsklima. Det må være så hårdt og nedslidende! Jeg ved, at der er 100 "men'er" at bringe til min lille historie. Alligevel kan jeg ikke lade være med at synes, at der mangler en stemme i debatten. En stemme, der siger: ”Man kan også være lykkelig og have arbejde i folkekirken.” For det kan man. Det ved jeg, for det er jeg. Jeg er en lykkelig præst.

Søren Frost Jensen er sognepræst i Lundum og Hansted Pastorat, Horsens Provsti.