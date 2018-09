Kim Leine: Jeg er en utaknemmelig, troløs ven

Jeg er blevet privilegeret med mange virkelig gode venner gennem tiden. Men så er jeg flyttet, der er sket noget nyt, og jeg har vendt ryggen til venskabet, som om det var bundet til selve stedet og derfor måtte opgives, skriver forfatter Kim Leine

VENSKABER ER VIGTIGE, lige så vigtige som familien. Men jeg er en dårlig ven. En utaknemlig, troløs ven. Jeg er ellers blevet privilegeret med mange virkelig gode venner gennem tiden. Men så er jeg flyttet, der er sket noget nyt, og jeg har vendt ryggen til venskabet, som om det var bundet til selve stedet og derfor måtte opgives. Der er kommet nogle forespørgsler fra disse efterladte venskaber. Hvad blev der af dig? Har du det godt? Skal vi ikke ses snart? Jeg svarer imødekommende og venligt, men jeg gør sjældent mere ud af det. Som om et venskab er en lejet bil, der er løbet tør for benzin, og så forlader jeg den bare og sætter mig ind i en ny bil med fuld tank og kører videre.

Det er ikke, fordi jeg ikke tænker på disse havarerede venskaber. Det gør jeg. Jeg føler både skyld og skam over dem. Jeg tænker: Sikke en dårlig ven, jeg er. Men det bliver som regel ved tanken og følelsen.

EN DAG FOR NOGLE ÅR SIDEN ringede der en mand til mig.

”Hei Kim,” sagde han på norsk.

”Hei Arne,” svarede jeg. ”Jasså, er det deg?”.

Det var en stemme, der steg op fra fortiden. Den tilhørte en barndomsven, som jeg ikke havde set i over 30 år. Men jeg genkendte straks stemmen. Vi sludrede i halvanden time om løst og fast, som om vi blot havde været adskilt af en sommerferie, og nu skulle opdateres om situationen.

Arne flyttede til nabobygden Flatdal sammen med sin familie, en mor og to lillesøstre, da jeg var 10 år. Moderen fik

besøg af nogle Jehovas Vidner fra vores menighed, og hun begyndte at komme til møderne i den lille menighed, jeg tilhørte. Det var en kærkommen afveksling for mig, for jeg var ene dreng i menigheden og havde ingen venner. Jo, der var naboens dreng, som jeg var lidt sammen med, men han tilhørte jo ikke ”Sandheden” – hvilket er denne sekts måde at omtale sig selv på – så det fik aldrig lov til at blive til et rigtigt venskab.