Jeg er far. Og jeg synes ikke, Fars Dag får den opmærksomhed, den fortjener

Fars Dag er en dag, der i mine øjne ikke får den plads, som den fortjener – og som min egen far fortjener. Fars Dag har det med at glide lidt i baggrunden af Grundlovsdag, der vel er det tætteste, vi kommer på en national fødselsdag. Men dagen er vigtigt. For far er fantastisk. I barnets øjne er han uovervindelig, sikkerheden selv og en af dem, som man allerhelst vil imponere.

Vi trænger til at tale om de fantastiske ting, som normalt forbindes med far. Til at ære far-rollen og se far som fuldstændig lige så vigtig for barnet, som mor er. Jeg kunne godt tænke mig at indføre en ny tradition. En ny tradition, der kan give nyt liv og mere indhold til Fars Dag. Det personlige Fars Dags-forsæt.

Fars Dags-forsættet er, ligesom nytårsforsættet, en anledning til at se på, hvad man kan gøre anderledes og bedre i det kommende år end man gjorde det foregående. Et Fars Dags-forsæt kan have fokus på forholdet til vores egen far. Men for os fædre kan Fars Dags-forsættet også bruges til at overveje, hvordan vi egentlig ønsker at være far for vores børn.

Jeg vil blive endnu bedre til at vise mine børn, at de er så meget vigtigere for mig end både mit arbejde og ’min telefon’. Og jeg vil fortælle dem, at jeg elsker dem mindst én gang om dagen. Jacob Astrup

Jeg har selv to sønner på henholdsvis ti og 12 år (faktisk fylder den ældste 13 år på Fars Dag). Og så har jeg en helt fantastisk far, der altid har været der for mig. Mit Fars Dags-forsæt går derfor både til min far og til mine sønner. Det lyder sådan her:

Jeg vil blive bedre til at fortælle min far, hvor fantastisk han er, og hvor taknemmelig jeg er for alt det, han har givet til mig.

Hvor kunne det være fedt, hvis Fars Dag blev en dag, hvor der hvert år var fokus på vigtigheden af far. For os, der er så privilegerede hele livet at være mødt af en god fars kærlighed, er Fars Dag virkelig en festdag, og for dem, der ikke har en god relation til deres far, er dagen en god anledning til at lave et Fars Dags-forsæt, der sætter tankerne i gang.

Jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om Fars Dags-forsættet som ny tradition. Det kræver så lidt og betyder så meget.

Glædelig Fars Dag.