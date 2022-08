For mig er det essentielle, at alle i vores samfund skal have lige adgang til kirken – både som arbejdsplads og til dens tilbud – uanset køn, seksuel orientering og etnicitet

Jeg fik lyst til at melde mig ud af folkekirken, da jeg hørte, at kvindelige præster kan afvises

Folkekirken er nødt til at være en samfundsnyttig institution, ellers kan det ikke forsvares, at staten betaler for den. Den er ikke samfundsnyttig, når den undergraver en af samfundets grundpiller: ligestilling mellem kønnene.

At læse Biblen bogstaveligt og ekskludere kvindelige præster hører fortiden til, og snart ødelægger kirken og de gamle mænd det for sig selv, så der ikke længere er nogen, der vil betale kirkeskat – og det er ærgerligt, for kirken er en vigtig institution i vores samfund.