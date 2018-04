For to år siden blev 31-årige Signe Madsen steriliseret. Det var en beslutning, der havde været længe undervejs. ”Dog havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at en sterilisation skulle afskære mig fra muligheden for kærlighed og tosomhed, men det er ikke desto mindre den realitet, jeg nu må se i øjnene,” skriver hun