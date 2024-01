Jeg har en god pension, børn og børnebørn og et godt helbred. Alligevel frygter jeg for den sidste tid

Tak til Kristeligt Dagblad for at kaste lys over vores ældreomsorg. Også tak til alle yngre kollegaer, der er ved at skabe private plejemuligheder for ældre, der har brug for en kærlig omsorg i den sidste del af livet.

I det meste af 1980'erne var jeg ansat på et kommunalt plejehjem som aftensygeplejerske. Det var et hjem for ældre, der havde behov for hjælp og omsorg. Det var et blandet klientel, sammensat af alle sociale klasser: Ældre kvinder, der i et langt liv havde slidt på byens fabrikker, levede sammen med byens spidser. Alle blev behandlet ens.

Da jeg havde været til ansættelsessamtale, fik jeg at vide, at jeg var ansat, og jeg svarede, at jeg ville komme med mine eksamenspapirer. Den meget kompetente leder svarede: "Det er ikke nødvendigt, jeg er blevet fortalt, at Deres gamle far boede hos dem og blev passet godt."

Desværre gik hun på pension nogle år efter, og en mindre kompetent leder trådte til. Jeg havde cirka 10 vagter om måneden med god hjælp fra fire sygehjælpere.

Lørdag aften lavede vi en lille fest ud af det. En af sygehjælperne dækkede et bord med blomster og fine servietter.

Der blev serveret smørrebrød og en øl og en snaps. Vi fandt ud af, at af en af beboerne kunne spille klaver, og vi kunne synge. Et par stykker tog en lille svingom. Behøver jeg sige, at der ikke var meget behov for sovemedicin efter sådan en aften?

En aften dukkede den nye leder af plejehjemmet op. Hun havde hørt rygter fra en pårørende om, at det gik vildt for sig på vores vagter. Så det blev nedtonet, og den livsglæde, vi kunne give til de gamle, var slut.

Trods det elskede jeg mit arbejde, og det var stort at høre de gamle beboere fortælle deres livshistorier.

Men mange ting blev ændret i slutningen af 1980’erne. Besparelser på mange områder og sammenlægning med hjemmeplejen gav en større arbejdsbyrde for personalet og mindre tid til omsorg for de gamle.

På et tidspunkt talte jeg med en af de dygtige sygehjælpere om, at det kunne være en ide at opbygge et privat plejehjem sammen, hvor de ældre kunne bo som i et hjem, måske med en lille have, og nogle dyr kunne der også være plads til.

Det er så den udvikling, vi nu ser komme, og det er fint for dem, der har midlerne til det. Men hvad med resten, der ikke har haft midlerne til at spare op til alderdommen? Jeg er selv lige blevet 80 og er privilegeret med en god pension, børn og børnebørn, og frem for alt er jeg rask. Men alligevel frygter jeg for den sidste tid.

Aase Nørholm er pensioneret sygeplejerske.