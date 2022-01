Jeg har meldt mig ud af folkekirken, men ikke af kristendommen

Jeg kommer ikke i kirke og har aldrig gjort det, selvom jeg har været medlem af folkekirken. Årsagen er ikke en manglende interesse for tro eller religion, men simpelthen at præstens ord ikke giver mening for mig

Radio og Tv har i 2022 fået flere nye programmer om tro og om folkekirken. Radioprogrammet Tidsånd er blevet sendt med nye værter og babygråd, og i tv-programmet ”Tro til salg” tvivler sognepræst Lars Gustav Lindhardt på, at folkekirken vil eksistere, hvis der ikke bliver gjort noget. Alt for få mennesker kommer i kirken, og måske kunne reklamefolk finde en måde at lokke folk til at høre præstens prædike?