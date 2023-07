Jeg har passet patienter, der ønskede at dø. Jeg forstod dem

I avisen den 13. juli skriver 14 sygeplejersker i en kronik, hvorfor vi ikke skal indføre aktiv dødshjælp. De beskriver, hvordan man på bedste vis kan behandle og lindre terminalt syge, sådan at den sidste tid i livet bliver så tryg, rolig og værdig som muligt.

Alt dette kan jeg kun give dem alle ret i. Det har jeg selv været med til i mine mange år som hjemmesygeplejerske, hvor vi plejede en del terminalt syge i deres hjem, og i mine tre år som fast vikar på hospice i min efterlønsperiode.

Jeg oplevede det som en gave at få lov til at gøre mit bedste, for at den sidste tid blev så skånsomt og værdig både for den syge og også for de pårørende. Det var der, jeg følte, at jeg udførte rigtig sygepleje.

Den 5. juli 2023 skriver Anette Vikkelsø et meget fint læserbrev med overskriften: "Lad os dog få en værdig afslutning."

Hun skriver, hvor godt det er, at de uafvendeligt døende kan få en værdig afslutning i form af god omsorgsfuld pleje. Det, hun derimod frygter, er de sygdomme, som ikke kan behandles effektivt, og som man ikke dør af, men kan risikere at leve med i så mange pinefulde år, at man til sidst ikke føler, at der er mere liv i livet.

Som hjemmesygeplejerske mødte jeg ofte patienter, der havde det sådan, og jeg forstod dem. Det var patienter, der åbent gav udtryk for, at nu måtte livet gerne slutte.

En kvinde sagde, at hun følte, at Gud havde glemt hende, eller også var Gud blevet for gammel til at finde ud af det. Hun mente, at man skulle sætte hans søn til opgaven i stedet.

Jeg forstod hende, hun havde virkelig længe kæmpet bravt med mange gebrækkeligheder. To uger senere lå hun en morgen død i sin seng, og da sendte jeg taknemmelig en tak til Gud, for at han endelig var vågnet op.

Nu er jeg selv en af dem, for hvem livet gerne snart må afsluttes.

I over 10 år har jeg haft kroniske smerter konstant, smerter som kun delvis kan dækkes med medicin, og kun med diverse bivirkninger fra medicinen som konsekvens.

Smertelægen siger, at man ikke har mulighed for at smertedække mig helt. Det er en hverdag med mange begrænsninger både fysisk og socialt.

Den eneste mulighed for at slippe ud af dette mareridt er døden, men hvornår og hvordan? Jeg er helt på det rene med, at der er forskellige dilemmaer, der er blevet ridset op både i kronikken, i læserbrevet og i mange debatter om at sige ja eller nej til eutanasi.

Og uanset hvilken løsning, der måtte komme, vil der være nogle, som bliver tabere. Jeg er helt klar over, at flere, som læser dette, vil tænke, at min løsning kan være selvmordet, og det kan det.

Men det er ikke værdigt, da det må ske i det skjulte og uden mulighed for at sige farvel. Det ved jeg, for min mor begik selvmord for 51 år siden.

Inge-Lise Højmark er pensioneret sygeplejerske

Har du selvmordstanker, kan du ringe til Livslinien på 70 20 12 01.