Jeg mistede min mor som 19-årig. Min omgangskreds har svært ved at tale om død og sorg

Den 11. april 2020 døde min mor. Hun blev ædt op af sygdom. Min mor forsvandt i bidder, lidt efter lidt. Celler, der vender sig mod hinanden.

En 19-årig udgave af mig selv stod i døråbningen til stuen på hospitalet, midt i en coronakrise. Systemerne var gået i stå. Tiden ligeså. Mennesker forholdt sig distanceret.

”Lysstive pupiller.” Det er den sidste linje i min mors journal. Mine brødre og jeg gik fra at være familie til pårørende. En varm hånd blev efter få timer kold, voksagtig og ikke længere den velkendte morhånd, som er blevet holdt godt fast i gennem mange år.

Vinduet blev åbnet på stuen, og vi sang sjælen til himmels.

Jeg har en englemor nu, som jeg savner og mangler i mit nyudklækkede voksenliv. Desværre kan det sommetider føles, som om der slet ikke er plads til at fastholde en sorg, når årene går, og hverdagen skal være så forbandet civiliseret.

Mange unge mennesker har endda ikke engang et sprog for sorg. Standardsætninger som ”Du er godt nok sej” og ”Jeg kunne aldrig selv sige farvel” sniger sig ind i de vanskelige samtaler – som om det at miste kan ligestilles med at løbe et maraton. Jeg valgte ikke sorgen til. Den valgte mig.

Jeg kender efterhånden flere, der har måttet sige farvel til en af deres forældre i en tidlig alder.

Det er et faktum, at vi aldrig bliver klar til at sige farvel til dem, vi elsker mest. Det er hjerteskærende at sige godnat til et menneske, der ikke vågner op på denne jord igen. Den sorg skal vi leve med for evigt. Den går aldrig væk. Sorgen skifter bare form over tid, og ingen kan forberede sig på det, der venter.

Døden skræmmer mange væk fra vigtige samtaleemner, som ikke blot bør finde sted i sorggruppe og til samtaleterapi. Vores samfund mangler de samtaler, der omhandler frygten for døden, hvad døden har gjort ved dig, og hvilke tanker det sætter gang i.

Naja Marie Aidt har så fint i sin bog ”Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage” hjerteskærende fortalt om at miste et barn. Det er vigtig litteratur, fordi Naja Marie Aidt netop sætter ord på den uretfærdighed, vi ikke tør tale om.

Nogle gange tager folk tidligt herfra, og vi sørger, men alt for mange sørger i stilhed af frygt for ikke at blive taget godt imod, og publikum lader spørgsmålene stå i kø og ubesvarede.

Tag samtalen op. Vi skal alle samme vej. Døden er ikke kun for de uheldige, men sorgen er. Lad os deles om den.

Agnethe Helene Skibelund er stud.jur.