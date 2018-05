Jeg er bange for, at den her klumme, når den er læst til ende, vil kunne anklages for at være racistisk. Jeg bøjer mig ydmygt, og uden ironi, for dommen. Jeg ønsker ikke at være racistisk. Og jeg mener heller ikke, jeg er det. Men hvem kan egentlig sige sig fri, hvis man skal være helt ærlig?, spørger Kim Leine